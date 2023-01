Giornata della Memoria, prosegue il calendario di eventi: anche un concerto con la Banda Città di Forli

Proseguono le iniziative organizzate n occasione della Giornata della Memoria, evento istituzionale per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e il sacrificio dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Dopo la cerimonia istituzionale di venerdì mattina al monumento nel Parco della Resistenza - che ha visto la partecipazione di centinaia di persone con studenti (dagli alunni della primaria Aurelio Saffi ai ragazzi del Liceo Scientifico e dell'Istituto Tecnico Tecnologico), cittadini e rappresentanti delle associazioni - la consegna delle medaglie da parte della Prefettura alle famiglie di vittime della deportazione, e diversi incontri dedicati alla shoah e agli internati militari italiani, il programma prevede domenica, alle 16, "Concerto per la Memoria". L'appuntamento è nel Salone Comunale, in Municipio (piazza Saffi, 8) e avrà come protagonista la "Banda Citta' di Forli" diretta dal maestro Alessandro Spazzoli che proporra' un repertorio, tra musica classica e celebri colonne sonore, dedicato al sacrificio del popolo ebraico.

Da segnalare, inoltre che martedì, alle ore 16:00 gli studenti e le studentesse della scuola media “Marco Palmezzano” di Forlì intervisteranno Edith Bruck, testimone della Shoah, in diretta sul canale YouTube di Radio Palmezzano Today. La puntata rimarrà visibile sul web. Per informazioni www.ic2forli.it . Infine giovedì, alle ore 17.00 a Palazzo Romagnoli, via Albicini 12, evento “Pellegrinaggio fra l’orrore: il processo Hoess a Varsavia” con testimonianza di Massimo Adolfo Vitale. Incontro pubblico con Michele Sarfatti, storico della persecuzione antiebraica e della storia degli ebrei in Italia nel XX secolo. L’evento è organizzato dalla Cooperativa edit91che propone inoltre un ciclo di incontri sui temi della Shoah. Alla Fondazione Alfred Lewin, via Duca Valentino 13, sarà possibile visitare fino al 2 febbraio 2023, la mostra “Forlì 1944, una strage ordinaria”. Gli orari di apertura della mostra sono: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì. Per informazioni: info@edit91.org tel. 0543 21422 -347 0976336, info@alfredlewin.org 0543 36698.