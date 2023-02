Giornata della raccolta del farmaco, in campo i volontari della Round Table

Anche quest’anno non è mancato il sostegno alla Giornata di raccolta del farmaco da parte della Round Table 6 Forlì, club service nato in città nel 1966 e che riunisce giovani imprenditori e professionisti fino ai quarant’anni. La raccolta dei farmaci continua presso le farmacie aderenti all’iniziativa fino a lunedì 13 febbraio. Diverse sono le farmacie che a Forlì hanno aderito. Per saperne di più e localizzare quella più vicina alla propria residenza, è sempre visitabile il sito www.bancofarmaceutico.org con approfondimenti.

I soci della RT6 hanno aiutato la raccolta benefica sabato 11 febbraio, presso la farmacia comunale che si trova all’Iper Punta di Ferro. I medicinali donati dalla generosità dei clienti sono destinati a chi si trova in situazioni di grave disagio economico. I farmaci saranno direttamente consegnati alle realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Tra queste, ve ne sono oltre trenta che operano in provincia di Forlì-Cesena. L’opera del Banco Farmaceutico è sorta nel 2000, anno in cui si è svolta la prima Giornata di raccolta del farmaco.