Giornata di vaccinazione alla casa di riposo 'Casa Mia': il 90% dei lavoratori è ora vaccinato

Rientra la problematica dei vaccini alla casa di riposo “Casa Mia” di via Curiel, dove era emerso che ben 38 operatori dell'assistenza agli anziani sui 64 totali la scorsa settimana avevano rifiutato il vaccino anti-covid. Nella sessione di vaccinazioni di venerdì il totale dei vaccinati è salito a 58, portando il livello del personale vaccinato ala quota del 90%, in linea con le altre case di riposo del territorio. Ancora meglio l'andamento dei vaccini sugli ospiti: su 84 ospiti residenti 82 sono stati vaccinati (quindi il 98% del totale). I due che rimangono sono in attesa di accertamenti medici specifici. La casa di riposo è gestita dalla comunità della Chiesa Avventista in Italia.