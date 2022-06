Buon cibo e spettacoli, in tanti a Forlimpopoli per la Festa Artusiana tornata a pieno regime

In tanti hanno preso d'assalto Forlimpopoli alla ricerca di specialità culinarie, spettacoli ed eventi che sono tornati ad animare tutto il centro storico. Da sabato 25 giugno fino al 3 luglio torna la Festa Artusiana, che per nove giorni trasforma Forlimpopoli nella capitale del ‘bello e del buono’ in cucina.Una festa tornata a pieno regime dopo le restrizioni causate dal covid. In questo modo la città romagnola rende omaggio al suo concittadino più illustre, il grande gastronomo Pellegrino Artusi, padre indiscusso della cucina italiana.

Arrivata alla 26esima edizione, la Festa conferma tutti gli ingredienti che nel corso degli anni l’hanno resa celebre: gastronomia, cultura, intrattenimento, legati dal filo conduttore del manuale artusiano. Ottimo riscontro di pubblico sabato, la giornata inaugurale, il compito di aprire la manifestazione è stato affidato, come da tradizione, al convegno inaugurale, che quest’anno ha affrontato il tema “Cucina di casa e cucina professionale”. Domenica sarà la giornata dei premi Marietta: in mattinata i finalisti del concorso dedicato ai cuochi non professionisti si sfideranno preparando le loro ricette.