Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: si illuminano di arancione monumenti simbolici della città

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Soroptimist International, con il patrocinio del Comune di Forlì – Assessorato alle pari opportunità, promuove l’illuminazione di colore arancio di alcuni monumenti e luoghi simbolici della città. "L’Amministrazione Comunale di Forlì ha sempre sostenuto le iniziative delle associazioni del territorio finalizzate alla sensibilizzazione della lotta contro la violenza sulle donne - spiega l'assessore con delega alle parti opportunità Andrea Cintorino -. L'arancio è il colore simbolico scelto dal Soroptimist in tutto il mondo per mettere in evidenza la campagna di prevenzione contro la violenza sulle donne".

"Per dare ancora più forza a questa preziosa iniziativa, contribuiremo all’affissione di locandine in luoghi strategici di grande visibilità recanti l’indicazione dell’azione e, soprattutto, del numero di telefono 1522 al quale le donne in difficoltà poiché vittime di violenza possono rivolgersi. Ringrazio di cuore il club Soroptimist per aver sposato questa importante campagna di comunicazione alla quale come Comune aderiamo con sincera convinzione", conclude Cintorino.