La Giornata Internazionale degli Infermieri si celebra nelle sedi vaccinali

Il 12 maggio si festeggia la Giornata Internazionale dell'Infemiere. E per l'occasione l'Ordine degli Infermieri della provincia di Forlì-Cesena ha deciso di incontrare i cittadini nelle sedi vaccinali anti-covid, che oggi rappresentano un simbolo di rinascita dopo la pandemia iniziata nel 2020. Per ricordare quindi la nascita di Florence Nigthingale, infermiera simbolo e fondatrice dell'infermieristica moderna, avvenuta il 12 maggio del 1820, consiglieri e commissari d'albo presenzieranno nelle sedi vaccinali principali di Forlì e di Cesena.

A chi andrà a vaccinarsi, verrà consegnato un omaggio da parte dell'ordine, contenente mascherine e gel igienizzante mani, oggetti fondamentali nella lotta al covid 19. L'Ordine degli Infermieri della provincia di Forlì-Cesena sarà presente proprio nelle sedi vaccinali "per rimarcare l'importanza della vaccinazione contro il covid che è una delle armi più importanti per combattere la pandemia. Sarà un'occasione particolarmente importante anche per celebrare e onorare la figura dell'infermiere, che oggi rappresenta un punto di riferimento all'interno della nostra sanità".