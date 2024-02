Forlì celebra la Giornata Mondiale del Malato. Veglia e testimonianze nella basilica di San Pellegrino

Venerdì sera, alle 20,45, sarà celebrata nella basilica di San Pellegrino la Giornata Mondiale del Malato, veglia di preghiera con testimonianze di vita. L'iniziativa, giunta all'edizione numero trentadue, è promossa dall'Ufficio diocesano per la Pastorale della salute, col contributo di associazioni ecclesiali come Unitalsi e Centro volontari della sofferenza. La Giornata s'innesta in una ricorrenza che conferma il tema di salute e guarigione di corpo e anima: la memoria della Beata Vergine di Lourdes.

Nella località dei Pirenei, infatti, l'11 febbraio 1858 la Madonna apparve per la prima volta alla giovane Bernadette Soubirous come una bella signora vestita di bianco. Così domenica, alle 15.30 in Santa Lucia, è in programma la messa con l'Unzione degli infermi in occasione della Beata Vergine di Lourdes. Nella chiesa di corso della Repubblica, infatti, si trova fin dal 1911 la più antica riproduzione della grotta di Lourdes realizzata in una chiesa della diocesi di Forlì-Bertinoro.

Nel corso della celebrazione potranno ricevere l'Unzione degli infermi coloro che, per malattia, fragilità di salute o in prospettiva di un intervento, desiderano attingere fortezza e conforto da questo sacramento. La messa sarà preceduta dal Rosario alle 15. Lunedì alle 17, infine, il vescovo Livio Corazza presiederà la messa nell'atrio del padiglione Morgagni dell'ospedale forlivese.