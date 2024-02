Giornata Mondiale contro il cancro, settimana di screening gratuiti per prevenire il tumore del colon-retto

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, il poliambulatorio Medoc, che si occupa anche di prevenzione, ha deciso di partecipare attivamente con

con lo screening gratuito, per la ricerca del tumore del colon-retto, tramite l’esame della ricerca sangue occulto fecale. Il tumore del colon-retto rappresenta il 10% di tutti i tumori diagnosticati al mondo, è il secondo più frequente tra gli uomini (12%)dopo il tumore della prostata e delle donne (11.2%) dopo il tumore della mammella. Lo screening è aperto a tutte le persone che hanno più di 40 anni: potranno consegnare il campione nella sede Medoc di Forlì (Viale Vittorio Veneto 1/a) senza appuntamento da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio. Il contenitore è acquistabile in farmacia e la procedura della raccolta è molto semplice. Per eventuali informazioni è possibile contattare la segreteria Medoc al numero 0543/36970.