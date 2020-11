Giornata Mondiale contro l'Aids: a Forlì test Hiv e sierologico Covid gratis

Il primo dicembre si celebra la Giornata Mondiale per la lotta all'Aids. L'Unità di Strada del Servizio Dipendenze Patologiche di Forlì effettuerà, a tutti coloro che fossero interessati, il test dell'Hiv, e il test sierologico per il Covid-19 nell'ambulatorio di via Orto del Fuoco 10. Entrambi sono gratuiti. Il test potrà essere prenotato, dal 30 novembre al 5 dicembre, contattando il numero 0543733491.

Perchè fare il test

"La diagnosi precoce è importante - evidenzia l'Ausl -. Il virus dell'Hiv si trasmette per via sessuale, attraverso rapporti non protetti - attualmente la via di diffusione largamente prevalente - o tramite sangue infetto. Lo trasmissione per via endovenosa, che ha determinato gran parte della diffusione del virus in Italia negli anni 80-90, causa ancora una piccola percentuale di nuove infezioni. L’infezione ha una lunga fase asintomatica nel corso della quale può essere diagnosticata solo con il test per l’Hiv. Si tratta di una infezione non guaribile, ma curabile. Prima si scopre l’infezione e si agisce, meglio è: è importante per l’efficacia della terapia e per ridurre la trasmissione del virus. Con la collaborazione di tutti e la consapevolezza dei cittadini, l’Aids si può fermare".