Giornata mondiale dei tumori ginecologici: all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" visite gratuite

Il mese di settembre sarà all’insegna della sensibilizzazione e dell’informazione in tutte le città in cui ha sede l’Associazione Loto - Uniti per le donne contro i tumori ginecologici Questo mese, infatti, ospita la Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici (https://www.worldgoday.org/), che cade il 20 settembre. Quest’anno, insieme a tante altre iniziative, debutteranno gli Open Days di Loto durante i quali, in collaborazione con gli ospedali in cui l’Associazione ha sede, verranno invitate le donne a prendersi cura della propria salute. Ecografie transvaginali, consulenze oncogenetiche e visite ginecologiche saranno offerte a titolo totalmente gratuito su prenotazione e sino ad esaurimento posti disponibili. L’iniziativa coinvolgerà diversi ospedali italiani per una maratona all’insegna della sensibilizzazione e della prevenzione.

Il 22 settembre sono previste visite all'ambulatorio di Ginecologia Oncologica dell'Unità operativa di Ginecologia ed Ostetricia Padiglione Vallisneri, Ospedale Morgagni-Pierantoni (piano terra, via Carlo Forlanini 34). Dalle 9 alle 15 riceverà la dottoressa Danesi (un paziente ogni 15 minuti). Criterio di ammissibilità: familiarità di 1° grado con carcinoma ovarico e/o carcinoma endometriale in donne di età compresa tra i 40 e i 70 anni. E' possibile prenotare al numero 0543 735996, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Il 22 e il 23 settembre visite all'ambulatorio 3 dell'Unità operativa di Ginecologia ed Ostetricia Padiglione Vallisneri (secondo piano, via Carlo Forlanini 34) con i dottor Luca Savelli ed Andrea Amadori dalle 9 alle 13 (un paziente ogni trenta minuti). Criteri di ammissibilità: aver compiuto 45 anni ed essere in menopausa. Per prenotare l'appuntamento è possibile contattare il numero 0543 735996 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12).