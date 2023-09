Giornata mondiale dei tumori ginecologici: visite gratuite con le Ginecologie dell'ospedale di Forlì

Il mese di settembre è all’insegna della sensibilizzazione e dell’informazione in tutte le città in cui ha sede l’associazione "Loto - Uniti per le donne contro i tumori ginecologici". Questo mese, infatti, ospita la Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici che cade il 20 di settembre. Quest’anno tornano gli Open Days di Loto durante i quali, in collaborazione con gli ospedali in cui l’Associazione ha sede, verranno invitate le donne a prendersi cura della propria salute. Ecografie transvaginali, consulenze oncogenetiche e visite ginecologiche saranno offerte a titolo totalmente gratuito su prenotazione e sino ad esaurimento posti disponibili.

All'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì la giornata di mercoledì 27 settembre sarà dedicata alle visite, con ecografie ginecolgiche, dalle 9 alle 13, all'ambulatorio 3 della Unità operativa di Ginecologia ed Ostetricia (Padiglione Vallisneri): riceveranno il primario Luca Savelli e la dottoressa Anna Chiara Aru. Potrà effettuare la visita chi ha familiarità di primo grado con carcinoma ovarico o carcinoma endometriale in donne di età compresa tra i 40 e i 70 anni. E' possibile prenotare la visita dal 21 al 29 settembre contattando il numero 0543-735996 attivo dalle 8,30 alle 9,30. Venerdì 29 settembre sono invece previste visite specialistiche e consulenze oncoginecologiche con il dottore Andrea Amadori, che riceverà le pazienti che abbiano compiuto 45 anni al secondo piano dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" dalle 9 alle 13. Sarà possibile prenotare l'appuntamento chiamato al numero 0543735996, attivo dal 21 al 29 settembre dalle ore 8,30 alle 9,30.