Giornata mondiale del tumore del pancreas: a Forlì focus con l'evento Chronicity in diretta tv

In occasione della Giornata mondiale del tumore del pancreas, il salone comunale di Forlì ospiterà il 17 novembre alle 14 il corso aperto al pubblico (è possibile seguirlo anche online) "Chronicity", organizzato con il patrocinio dell'Università degli Studi di Bologna e dell’Ausl Romagna. I direttori sono Giorgio Ercolani (direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'ospedale Morgagni Pierantoni Forlì e professore ordinario del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum di Bologna), Carlo Fabbri (direttore dell'Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ospedale di Forlì e del "Maurizio Bufalini" di Cesena) e Fabio Falcini (direttore del dipartimento di Oncologia Ematologia dell'Ausl Romagna).

Ad organizzare il corso Cecilia Binda, Chiara Coluccio e Monica Sbranciadell'Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dei nosocomi di Forlì e Cesena; Alessandro Cucchetti, dell'unità operativa di Chirurgia Generale del "Morgagni Pierantoni" e professore associato al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche di Bologna; e Carlo Alberto Pacilio, dell'Unità operativa di Chirurgia Generale dell'ospedale di Forlì. "Questo corso, rivolto agli specialisti del settore e alla Comunità, si pone come obiettivo la sensibilizzazione rispetto a una patologia in crescita di incidenza e per la cui cura vi sono ancora poche certezze - spiegano Ercolani, Fabbri e Falcini -. Tuttavia, quello che emerge dai dati ad oggi a nostra disposizione, è che per la cura di questa malattia vi sia necessità di una gestione multidisciplinare, fatta da multipli specialisti dedicati, e di ingenti risorse per l’accesso a cure avanzate, per il trattamento e per il miglioramento della qualità di vita nei Pazienti affetti da tumore del pancreas".

"In particolare l’evento vuole essere un’occasione per creare un link tra i cittadini e le figure specialistiche che si occupano della patologia, al fine di far conoscere quali siano le possibilità diagnostico-terapeutiche e quali possano essere i bisogni ad oggi non riconosciuti, o non ancora soddisfatti dalla rete di cura", viene illustrato. La partecipazione è gratuita e verranno accettate le prime 100 iscrizioni pervenute in ordine di tempo (la scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.adbcongressi.it). L'evento sarà trasmesso anche online dalle 14.30 sul sito https://youtu.be/_9_LZc5gJ0E (non è necessario in questo caso l'iscrizione), con possibilità di interagire e porre domande. Per informazioni è possibile contattare il numero 051-0959160 o inviare una mail a segreteria@adbcongressi.it

Programma

14.00

Apertura del Corso e Saluto delle Autorità

Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, Direzione Generale AUSL Romagna, Direzione Sanitaria IRST Meldola Maria Teresa Montella

14.30 > 16.30

I SESSIONE IL PUNTO DI VISTA DELLO SPECIALISTA

Moderatori: Fabio Falcini (AUSL Romagna), Carlo Fabbri (Forlì-Cesena)

14.30

Stile di vita e fattori predisponenti del tumore del pancreas: quali evidenze oggi

Gabriele Capurso (Milano)

Discussant: Chiara Coluccio (Forlì-Cesena)

Introduzione a cura di Pier Lorenzo Costa (Forlì)

15.00

Lo screening del cancro familiare del pancreas: presentazione studio AISP

Salvatore Paiella (Verona)

Discussant: Carlo Alberto Pacilio (Forlì)

15.30

La qualità nella chirurgia pancreatica

Stefano Crippa (Milano)

Discussant: Alessandro Cucchetti (Forlì)

16.00

Oncologia e cronicità nel tumore del pancreas: un concetto possibile oggi?

Ilario Rapposelli (Meldola)

Discussant: Romina Rossi (Meldola)

16.30 Break

16.45 > 18.45

II SESSIONE I BISOGNI DEL PAZIENTE

Moderatore: Giuseppe Benati (Forlì) Giorgio Ercolani (Forlì)

LETTURA

16.45

Tumore del pancreas e Territorio: i bisogni del paziente e il ruolo dell’Associazione

Fabrizio Miserocchi (Forlì)

17.15

Aspetti emotivi e comunicazione medico-paziente

Alessandro Agostini (Bologna)

Discussant: Monica Sbrancia (Forlì-Cesena)

17.45

Il ruolo della nutrizione nel tumore del pancreas

Katia Guernaccini (Forlì)

Discussant: Cecilia Binda (Forlì-Cesena)

TAVOLA ROTONDA

18.15

Pancreas Unit: come migliorare i percorsi di Cura dei Pazienti con tumore del pancreas

Mattia Altini (AUSL Romagna), Gabriele Capurso (Milano), Carlo Fabbri (Forlì-Cesena), Giorgio Ercolani (Forlì), Luca Frassineti (Meldola), Emanuela Giampalma (Forlì), Maria Teresa Montella (IRST Meldola)