Giornata Mondiale dell'Igiene delle mani, si celebra anche nelle case di riposo: consegnate palline anti-stress

L'Ausl della Romagna e l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena hanno celebrato il 5 maggio, Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani, insieme alle Case Residenza Anziani Pietro Zangheri di Forlì e Don Baronio di Cesena.

"La visita del personale infermieristico alle Cra ha voluto rafforzare l'alleanza fra ospedale e territorio nel perseguire l'obiettivo comune di prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali, dove l'igiene delle mani ricopre un ruolo di primaria importanza. La pandemia da Covid-19 ha segnato pesantemente non solo l'ospedale ma anche molte strutture territoriali. Anche da questa esperienza condividiamo la necessità di mantenere sempre alta l'attenzione nell'applicare costantemente le misure di prevenzione a partire da un semplice gesto quale l'igiene delle mani. L'Ordine delle Professioni Infermieristiche ha predisposto palline in gomma antistress per gli esercizi funzionali e riabilitativi delle mani che sono state consegnate simbolicamente durante la visita agli ospiti e agli operatori".