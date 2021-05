Giornata mondiale della Croce Rossa: "Il ringraziamento più grande va a tutti i volontari"

Sabato 8 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa - in ricordo della nascita del ginevrino Henry Dunant - fondatore del Movimento. "Siamo stati chiamati in questi due anni - afferma il Presidente CRI Forlì Davide Gudenzi - a dare sempre di più e lo abbiamo fatto senza sosta, ponendo al centro della nostra azione la persona e i suoi bisogni. Inarrestabili è la parola che a livello nazionale è stata scelta per questo 8 maggio e devo dire che lo abbiamo dimostrato e lo stiamo dimostrando quotidianamente. Ecco perché il ringraziamento più grande - da parte mia e del Consiglio Direttivo - va a tutte le Volontarie a tutti i Volontari e al personale dipendente. Una dedica speciale ad un Volontario speciale che qualche giorno fa ci ha lasciati: il labrador Jerry Lee, membro delle nostre Unità Cinofile. Tanti comuni, in segno di vicinanza, esporranno la nostra bandiera in questi giorni così come il palazzo della Provincia; inoltre fontana di Piazza Ordelaffi a Forlì e la Biblioteca di Meldola saranno illuminate di rosso".