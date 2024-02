Forlì celebra la Giornata Nazionale delle Vittime Civili di Guerra. Si illumina di blu la fontana di Piazza Ordelaffi

Giovedì l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e il Comune di Forlì hanno celebrato la Giornata Nazionale che il calendario istituzionale della Repubblica dedica al ricordo e alla riflessione dell'enorme sacrificio dei popoli, provocato dai conflitti. Alla presenza del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e del presidente dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Sezione Provinciale di Forlì-Cesena Gisberto Maltoni, è stata deposta una corona presso la lapide presente all'ingresso del Palazzo Municipale, accompagnati dal Civico Gonfalone e dal labaro del sodalizio.

L'Associazione è impegnata a livello nazionale ed internazionale nella protezione delle popolazioni coinvolte in guerre e conflitti armati. Inoltre, la sezione di Forlì-Cesena in collaborazione con il Comune, porta avanti percorsi didattici ed educativi con studenti e professori nelle scuole, oltre a promuovere l’importante campagna internazionale di sensibilizzazione “Stop alle bombe sui civili”. Anche quest’anno, infatti, verrà illuminata di blu la fontana di Piazza Ordelaffi, per recare così ulteriore omaggio alla memoria di tutte le vittime delle guerre.