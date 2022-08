Cena a San Mercuriale, partita di calcio e concerto in piazza: Forlì torna capitale italiana del respiro

Forlì torna capitale italiana del respiro con la quarta edizione del "Sharing Breath", promossa da dall'associazione Associazione Morgagni Malattie Polmonari, e dal Comune di Forlì, in collaborazione con Unione Trapiantati Padova Odv, Un Soffio di Speranza. Il Sogno di Emanuela onlus di Pistoia, Lega Italiana Fibrosi Cistica, Csain e Hal 9000, si terrà il 9 e 10 settembre.

Il 9 settembre si celebra la Giornata del Respiro, organizzata in collaborazione con l’Unità Operativa di Pneumologia dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, dedicata al tema della Ricerca Scientifica e Malattie Pneumologiche di cui responsabile scientifico è il professor Venerino Poletti, direttore del Dipartimento Malattie Apparato Respiratorio e Torace dell’Ausl Romagna. La giornata si terrà al nosocomio forlivese e sarà trasmessa in videoconferenza e diretta streaming sui canali social Facebook e YouTube di Sharing Breath, per garantire a tutti i pazienti, le associazioni e gli interessati di poter partecipare da remoto, abbattendo così le distanze e gli ostacoli che non permettono ai pazienti di partecipare a questi eventi.

Il convegno è dedicato ai pazienti, ai loro familiari e a tutto il mondo delle associazioni con un programma scientifico e prevede interventi di esperti medici da tutta Italia, testimonianze di pazienti affetti da patologie rare o pazienti trapiantati e presidenti delle Associazioni di riferimento, con l'intento di porre l'attenzione sull’argomento della Ricerca Scientifica sulle patologie Rare Polmonari. Il programma del 9 settembre prevede poi in serata la Cena del Respiro di raccolta fondi, che si terrà nel Chiostro dell'Abbazia di San Mercuriale in piazza Saffi a Forlì, a fianco del palco che sarà scenario del grande spettacolo che si terrà la sera successiva. L'evento solidale è stato organizzato nell'ottica di "costituire una Borsa di Studio - sottolinea Matteo Buccioli, presidente dell'associazione Morgagni Malattie Polmonari - da destinare all'Unità Operativa di Pneumologia di Forlì, nell’ambito del Progetto Nazionale del Registro Nazionale delle Malattie Rare Respiratorie, promosso dalla Federazione Italiana IPF e Malattie Rare Polmonari in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità".

Dalle ore 9.30 di sabato 10 settembre Piazza saffi sarà animata dal Villaggio del Respiro. Tanti saranno i punti informativi a partire da quello dell'associazione Morgagni Malattie Polmonari dove verranno effettuati test gratuiti del cammino (walking test) e di spirometria. Protagonisti del Villaggio del Respiro saranno inoltre le tante associazioni nazionali che sostengono il progetto Sharing Breath e le attività impegnate nella sensibilizzazione sul tema dell'importanza del Respiro e nella prevenzione delle malattie polmonari tramite l'attività fisica e un sano e corretto stile di vita. Nel pomeriggio, alle 15, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della Prevenzione e della Donazione Organi, si terrà poi un importante evento sportivo presso lo Stadio Morgagni di Forlì, il II° "Memorial Paolo Ballelli" che vedrà sfidarsi sul campo da calcio l'Associazione Sportiva Ferrari F1 Solidarietà, la squadra dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e la squadra dei Lasciami Correre (nata in ricordo di Guido Passini, malato di fibrosi cistica). Prenderanno parte al triangolare anche Francesco "Ciccio" Graziani (Campione del Mondo con la nazionale italiana di calcio nel 1982) e il giornalista televisivo Giacomo Crosa.

L'evento intende dimostrare soprattutto ai giovani come le patologie polmonari possano essere combattute anche attraverso la pratica sportiva, lanciando un messaggio positivo grazie all'esempio dato dagli atleti in campo. La giornata del 10 settembre avrà il suo culmine in serata, quando sul grande palco di Piazza saffi a Forlì andrà in scena la No(t)te di Respiri 2022. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social FB e YouTube di Sharing Breath per garantire la massima accessibilità da tutta Italia e permettere alle Associazioni che lo desiderano di intervenire. Nel corso della serata il Maestro Marco Sabiu darà vita come ogni anno a "Breathe Together", un minuto di respiro consapevole per tutto il mondo, dedicato ai pazienti affetti da patologie dell’apparato respiratorio. Ospiti della serata e protagonisti sul palco saranno il gruppo musicale dei Songora, gli attori Beatrice Buffadini e Mattia Filippelli che interpreteranno un testo di Luca Bollini dal titolo "L'acchiapparespiri", alternandosi con gli interventi musicali della band degli Equ, guidata da Gabriele Graziani. La direzione artistica della serata è a cura di Luca Bollini e Luca Coralli. La speranza di tutti gli organizzatori e dei sostenitori "è che la manifestazione possa continuare a crescere come momento di condivisione comune per porre l’accento sull'importanza e sul valore di un Respiro, un gesto inconsapevole e tuttavia indispensabile per vivere".