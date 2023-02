Vittime delle Foibe, Forlì celebra il "Giorno del Ricordo": cerimonia istituzionale con gli studenti del "Tina Gori"

Forlì celebra il "Giorno del Ricordo" in memoria delle Vittime delle foibe, dell'Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata e delle vicende del confine orientale. Giovedì, alle 9, ai Giardini Orselli (lato via Maurizio Quadrio), il sindaco Gian Luca Zattini scoprirà una epigrafe "nel ricordo dei sacrifici delle popolazioni del Carso e delle terre Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, dei martiri delle foibe e delle migliaia di persone costrette all’esodo, la Città di Forlì pone questa pietra a testimonianza dei valori universali di amicizia, solidarietà e fratellanza che hanno unito e uniscono le nostre comunità". Venerdì, alle 10,30, si svolgerà invece la cerimonia istituzionale al monumento di via Martiri delle foibe. Oltre al sindaco Zattini, interverrà Alberto Urizio in rappresentanza delle famiglie di esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati. Renderà gli onori una schierante del 66esimo Reggimento fanteria Aeromobile Trieste. Saranno presenti alunni e docenti dell'Istituto Comprensivo numero 5 "Tina Gori" e le Associazioni Combattentistiche e d'Arma con labari e bandiere.