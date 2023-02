Forlimpopoli, giornata di cura del verde con l’associazione Funghi e Flora e il Gruppo Alpini

Tornano le giornate di cura del verde pubblico a Forlimpopoli. Sabato mattina, 11 febbraio, i volontari dell’associazione Funghi e Flora e del Gruppo Alpini di Forlimpopoli si troveranno all’ingresso del Parco Urbano Luciano Lama per procedere alla manutenzione delle piante dei giardini comunali. Forlimpopoli prevede due giornate annuali con i volontari per la cura del verde: una in autunno e una ad inverno inoltrato, con particolare attenzione alle piccole potature e alla manutenzione degli alberi piantati per i bimbi nati.

Sono giornate molto partecipate dai volontari, che vengono diretti nelle operazioni dal nuovo Pastore degli Alberi, Guido Braschi, e sono coordinati dall’ufficio Ambiente del Comune di Forlimpopoli. “Una giornata di lavoro per rendere più bella la nostra città, un esempio concreto di cura del bene comune. Per questo il Comune di Forlimpopoli esprime un grande ringraziamento ai volontari, che sono cittadini di cui essere molto orgogliosi” dichiara l’assessore all’Ambiente,Gian Matteo Peperoni.

Le adesioni al Gruppo Funghi e Flora ed al Gruppo Alpini sono aperte, chi fosse interessato a partecipare può trovare i recapiti in rete: Funghi e Flora (www.gruppofunghieflora.it); su Facebook "Gruppo Forlimpopolese Funghi e Flora"; Gruppo Alpini (https://gruppoalpiniforlimpopoli.jimdofree.com).