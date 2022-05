Giornate della sicurezza stradale, 48 multe per eccesso di velocità

Si è completata venerdì l'iniziativa delle Giornate della Sicurezza Stradale della Polizia Locale di Forlì, dedicata al tema della sicurezza stradale. E' stato previsto anche un open day al comando della Polizia Locale rivolto agli studenti delle scuole della città mercuriale, con gli alunni che hanno partecipato a dimostrazioni. Circa un centinaio quelli che hanno partecipato all'evento, con incontri con testimonial, tra cui persone che hanno subito danni fisici dagli incidenti stradali. Le prove hanno riguardato la conduzione dei ciclomotori e le simulazioni della guida in stato di ebbrezza, per conoscerne i rischi. Accanto alla formazione non sono mancate attività sulle strade. La Polizia Locale in 3 giorni, in particolare, ha multato 48 automobilisti per l'eccesso di velocità, 10 per il mancato rispetto dell'obbligo della cintura di sicurezza e altri 8 per le infrazioni contro le cosiddette utenze deboli, come per esempio l'occupazione di parcheggi per invalidi, oltre ad altre infrazioni