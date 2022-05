Respirazione, nei, sindrome metabolica e patologie del ginocchio: al Primus Forlì Medical Center le Giornate della salute

La prevenzione e il controllo periodico sono fondamentali per ridurre l’incidenza di numerose patologie ed evitarne l’aggravamento, migliorando così la qualità di vita e il benessere degli individui. Per questo Primus Forlì Medical Center organizza anche quest’anno le “Giornate della salute”, con appuntamenti di prevenzione in diversi ambiti. Nelle giornate del 24 maggio e 7 giugno è in programma lo screening pneumologico per fumatori ed ex fumatori: verrà eseguita una spirometria completa, utile per la diagnosi di numerose patologie broncopolmonari; questo esame, semplice ed indolore misura la capacità respiratoria di un soggetto, ovvero quanta aria ha il paziente nei polmoni e se vi è un’ostruzione a livello delle vie respiratorie. Verrà effettuata anche una visita pneumologica e una specifica valutazione della dipendenza al fumo.

Il 26 maggio ci sarà lo screening per sindrome metabolica: definita anche “killer silenzioso del benessere”, la sindrome metabolica è una condizione corrispondente alla compresenza di diversi fattori rischio cardiovascolare (famigliarità, alterazione in eccesso del colesterolo LDL, diabete, obesità, sedentarietà e ipertensione). Una grande parte dei malati (circa il 30%) ha eventi improvvisi senza sintomi premonitori. Da qui l’importanza di controlli periodici. Lo screening prevede esami del sangue, calcolo del Bmi (indice di massa corporea), misurazione della pressione arteriosa e della circonferenza del punto vita e una visita endocrinologica.

Il 28 maggio appuntamento con la prevenzione del melanoma: è ormai risaputo che agire d’anticipo può aiutare a identificare le lesioni tumorali della pelle molto precocemente e a rimuoverle prima che il tumore evolva in una forma aggressiva. Il melanoma, in particolare, è un tumore maligno (carcinoma) che ha origine dai melanociti, le cellule che conferiscono il colore caratteristico alla nostra pelle; nella maggior parte dei casi questo tumore ha origine sulla cute in corrispondenza di un neo preesistente. L’appuntamento prevede una visita dermatologica e una mappatura e controllo nei.

Il 10 giugno "Piedi in salute": secondo uno studio (ACSM - American College of Sports Medicine) una persona attiva considerando una vita media di 80 anni percorre a piedi circa 120mila chilometri, approssimativamente 3 giri della Terra all’equatore. Emerge quindi quanto sia importante prendersi cura dei piedi e l’appuntamento proposto propone un’indagine dello stato di salute e, se necessario, un approfondimento diagnostico.

La giornata del 17 giugno è dedicata alla prevenzione trattamento delle patologie del ginocchio: si tratta di uno dei distretti corporei più sollecitati e soggetti a svariati eventi nel corso della vita, ad esempio traumi ma anche il naturale processo di invecchiamento dello scheletro spesso si manifesta proprio in questa articolazione. Mediante la visita specialistica ortopedica si potranno evidenziare eventuali problematiche prima che causino disagio e dolore al paziente.

Infine, un consulto gratuito con gli specialisti in pediatria del Primus Forlì Medical Center è in programma per martedì 14 giugno. Il tema sarà “Come risolvere il problema della pipì a letto?” e i pediatri spiegheranno ai genitori come riconoscere le cause ed aiutare quindi il bambino a non sentirsi in difetto. Per prenotare il proprio appuntamento (fino ad esaurimento disponibilità durante le giornate indicate): https://www.gvmnet.it/giornate-della-salute-forli