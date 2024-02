Giorno del ricordo con le memorie di Bruno Stipcevich raccontate in un incontro

In occasione del “Giorno del Ricordo”, istituito dalla Repubblica Italiana per conservare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo dei dalmati, degli istriani e dei fiumani dalle loro terre durante e dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il Comune di Meldola organizza lunedì alle 20,30, presso la Sala Nella Versari, in Piazza Felice Orsini 12, Meldola, un incontro pubblico per ricordare e riflettere su questi tragici avvenimenti.

La serata sarà aperta dai saluti di Roberto Cavallucci, Sindaco di Meldola, e di Michele Drudi, Assessore alla Cultura, e proseguirà con la testimonianza del meldolese Bruno Stipcevich, nato a Zara nel 1939, vero e proprio custode della memoria di avvenimenti tragici che hanno segnato la storia del nostro paese e dei paesi a noi vicini, con i quali oggi viviamo in pace e in buone relazioni.

La storia di Bruno Stipcevich è una testimonianza emblematica dei drammatici avvenimenti che hanno riguardato il confine orientale e l’Alto Adriatico nel Novecento, ed è stata da lui raccolta qualche anno fa in un opuscolo intitolato “Per non dimenticare e per amore della verità”. Nel corso della serata, sarà proiettato il documentario “Arcipelago Foibe. Istria, il diritto alla memoria”.