Giorno del Ricordo, da Ugl Romagna corona di fiori all' epigrafe dei martiri delle foibe

“Una corona di fiori per ricordare i martiri che morirono nelle foibe e tutte le persone, in massima parte italiani, strappate ai loro affetti, nelle terre della frontiera orientale d’Italia passata sotto il controllo del regime del maresciallo Tito, in balia delle orde partigiane comuniste”: così Filippo Lo Giudice, segretario territoriale Ugl Romagna, oggi, Giorno del Ricordo, nello spiazzo dell'epigrafe ai Giardini Orselli, a conclusione della commemorazione delle popolazioni del Carso e delle terre Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, migliaia di persone trucidate o costrette all’esodo nel dopoguerra.

“Per non dimenticare, abbiamo voluto con i nostri quadri sindacali esser presenti oggi 10 febbraio in centro storico a Forlì per far sì che si conservi e rinnovi la memoria della tragedia patita dai nostri connazionali e di tutte le vittime delle foibe”: ha dichiarato il segretario Filippo Lo Giudice, a capo di una delegazione sindacale, con i segretari di: Ugl Giovani Cristian D’Aiello, Ugl Pensioni Alberto Urizio e Ugl sicurezza civile Maurizio Ricci, a margine della manifestazione ufficiale di stamani, in centro a Forlì.