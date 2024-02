Giorno del ricordo, l'Ugl Forlì dedicherà un convegno ai martiri delle Foibe

Anche l'Ugl Romagna celebrerà il Giorno del ricordo, la solennità civile nazionale italiana, che ricorre il 10 febbraio di ogni anno, che commemora i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. E proprio sabato, alle ore 17.30, al Zivico4, in piazza XX Settembre 4, a Forlì, si terrà un convegno storico con relatore e voce narrante e visione di servizio foto-video a cura di Alberto Urizio, coordinatore regionale reggente Ugl Pensionati e rappresentante delle famiglie di esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati. Presenta Filippo Lo Giudice, segretario Utl del'Ugl Romagna, mentre le conclusioni sono affidate a Cristian D'Aiello, responsabile provinciale dell'Ugl giovani di Forlì-Cesena. All'incontro parteciperanno anche le autorità cittadine. A seguire, alle 19, una delegazione Ugl raggiungerà i Giardini Orselli (lato via Maurizio Quadrio) per deporre una corona commemorativa all'epigrafe che ricorda tutti i martiri delle foibe e le migliaia di persone costrette all’esodo.