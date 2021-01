Giorno della Memoria, al Parco della Resistenza la commemorazioni delle vittime della Shoah

Anche Forlì ha celebrato il Giorno della Memoria per non dimenticare il sacrificio di tante donne e uomini e per aprire momenti di riflessione sulla storia, rinnovando l'impegno per una cultura di pace e di fratellanza. Un anniversario che ricorre il 27 gennaio, giorno dell'apertura dei cancelli del lager di Auschwitz avvenuta nel 1945. Al Parco della Resistenza, si è svolta una cerimonia in forma simbolica e statica, alla presenza esclusivamente di una ristretta delegazione composta dal prefetto Antonio Corona, dal sindaco Gian Luca Zattini, da rappresentanti delle forze armate, della Comunità ebraica e dell'Associazionismo combattentistico, nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

Il Comune di Forlì, in collaborazione con istituzioni, associazioni culturali e con il mondo della scuola, ha coordinato un programma di eventi che quest'anno, a causa dell'emergenza, ha visto ancor di più gli studenti assumere un ruolo da protagonisti nella divulgazione dei contenuti. Da alcuni mesi infatti, gruppi di studio hanno approfondito le tematiche e diventeranno loro stessi relatori rispetto ai coetanei e a tutti i cittadini interessati. La videoconferenza dal titolo “Il Giorno della memoria visto attraverso gli occhi dei ragazzi” si è svolto mercoledì alle 11, visibile anche attraverso i canali Facebook e Youtube del Comune di Forlì. Ci sono stati interventi di studenti del Liceo Classico “Morgagni” e dell'Istituto Tecnico Commerciale “Matteucci” di Forlì, impegnati in un lavoro di ricerca e testimonianza sulla shoah insieme ai rispettivi insegnanti. Hanno partecipato all'incontro il sindaco Zattini e l'assessore alle politiche educative Paola Casara.