Giorno della memoria, le iniziative a scuola nell'istituto dedicato alla deportata Camelia Matatia

Si presenta particolarmente ricco il programma di iniziative messe in campo dall'Istituto Comprensivo 8 di Forlì in occasione della Giornata della Memoria 2024. Giovedì i ragazzi delle classi terze della scuola media assisteranno alla proiezione del docufilm “Edith. Una ballerina all'inferno”, pellicola premiata nel 2022 al Giffoni Film Festival e scelta l'anno successivo dalla Rai per celebrare il ricordo dello sterminio degli ebrei. Al termine, gli studenti avranno l’occasione di incontrare gli attori Mara Moschini e Marco Cortesi, anima forlivese del progetto cinematografico.

Nelle giornate del 26 e 27, in tutte le classi a partire dalle quarte della scuola primaria saranno proposte letture e riflessioni a tema e verrà presentato il filmato a fumetti ispirato al volume di Roberto Matatia “I vicini scomodi” (Ed. Giuntina 2014). Il filmato, fruibile liberamente sul sito web e sul canale youtube della scuola, è stato realizzato da alcuni ragazzi dell’ultimo anno della scuola media nell’ambito del concorso ministeriale “I giovani ricordano la Shoah”. Lo stesso Matatia sarà protagonista nella giornata di lunedì 29, quando dialogherà con i ragazzi delle seconde suella tragica storia della sua famiglia e, in particolare, della giovane Camelia a cui l'istituto scolastico è dedicato.

"Questa ragazza, morta in campo di concentramento, ci ha lasciato nelle sue lettere un messaggio di speranza e vita che è un riferimento costante per i nostri alunni", si legge in una nota della dirigente scolastica Maria Teresa Luongo. Ed è proprio Camelia, sorridente e in bicicletta, ad accogliere ogni mattina i ragazzi dell'Istituto nel grande murale che verrà presentato la mattina del 30 gennaio alle ore 11:00. "Si tratta di un ulteriore tassello del progetto di riqualificazione degli spazi del plesso scolastico della scuola media - prosegue Luongo.-. Dall'atrio di ingresso al corridoio che conduce alle aule i ragazzi sono accompagnati da immagini e frasi che loro stessi hanno scelto. La storia e la figura di Camelia e il suo desiderio di felicità si intrecciano così alla quotidianità dei giovani di oggi, in un dialogo vivo che si rinnova ogni giorno". La realizzazione dei murales, a cui hanno preso parte anche i ragazzi della scuola secondaria, sono stati affidati agli artisti Simone Cannolicchio e Giuditta Matteucci