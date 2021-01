Giorno della Memoria: Lia Levi racconta la sua drammatica esperienza ai giovani di Predappio

Auser, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, ha invece consegnato lunedì a Meldola e Civitella i libri della memoria "Storie da ricordare storie da regalare"

Sono diverse le iniziative organizzate in tutto il Forlivese per celebrare il "Giorno della Memoria". Auser, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, ha consegnato lunedì a Meldola e Civitella i libri della memoria "Storie da ricordare storie da regalare", raccolti dai volontari e donati dai clienti e soci Coop. L'iniziativa sarà replicata anche mercoledì a Santa Sofia.

Incontro con Lia Levi

L'amministrazione comunale di Predappio ha organizzato un collegamento online con oltre 50 studenti del territorio con ospite Lia Levi, che presenterà ai giovani il libro da lei scritto che ha raccolto diversi premi, attraverso il quale si può rivivere la sua drammatica esperienza durante la sua infanzia a Roma.

La vincitrice del premio Strega Giovani emozionerà con le sue parole tutti i ragazzi dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado di Predappio. Gli studenti riceveranno in questi giorni il libro “Una bambina e basta”, come omaggio da parte dell'amministrazione comunale, che vuole lasciare a loro un segno tangibile a memoria di questa giornata.

Il sindaco Roberto Canali, il vicesindaco Luca Lambruschi e tutta la giunta, "ringraziano fin da ora il dirigente scolastico Donato Tinelli, il corpo docenti dell'istituto comprensivo di Predappio, "Demea Eventi Culturali" e soprattutto Lia Levi che ci onora della sua presenza, per raccontare eventi lontani nel tempo, ma di cui è sempre più necessario parlare ai nostri ragazzi. L'odio razziale, la violenza e la deportazione, ascoltate dalla viva voce di chi le ha vissute sono e saranno forte testimonianza ed insegnamento per le nuove generazioni".