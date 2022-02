Celebrato il Giorno del Ricordo, Zattini: "Il dramma delle Foibe richiede verità e trasparenza"

Forlì ha celebrato il "Giorno del ricordo", istituita nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. L’appuntamento si è svolto al monumento di via Martiri delle foibe, nel quartiere Romiti, alla presenza dei familiari delle vittime, del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e delle autorità cittadine. E' stata deposta una Corona all’opera artistica che ricorda vittime e sacrificio. A rendere gli onori un picchetto militare del distaccamento del 66° Reggimento

Fanteria Aeromobile “Trieste”.

"Il dramma delle foibe e dell’esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra richiede verità e trasparenza per rimanere vivido nelle nostre menti e in quelle delle future generazioni - afferma Zattini -. Per troppi anni, le atrocità commesse a migliaia d'italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia, sradicati dalle loro case, privati dei propri diritti, sottoposti ad ogni genere di violenza e gettati barbaramente nelle gole del Carso, sono state dimenticate, relegate in un angolo buio di storia e messe a tacere per comodità ed egoismo. Ricordare è invece d’obbligo perché la conservazione della memoria è necessaria affinché simili tragedie possano far riflettere e non accadere più".

"Noi non dimentichiamo", afferma il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, ricordando come "il ‘Giorno del ricordo’, istituita solo nel 2004 per ‘conservare e rinnovare’ la memoria di migliaia di italiani trucidati e gettati, molti ancora vivi, nelle foibe, sul confine nord-orientale del paese, in nome della pulizia etnica e politica da parte dei comunisti del maresciallo Tito. Episodi cruenti di tortura e morte avvenuti a guerra finita, rimossi per decenni dalla memoria collettiva degli italiani e dai libri di storia. E’ difficile, tuttavia, disperdere e occultare la memoria quando centinaia di migliaia di italiani istriani, fiumani e dalmati, cacciati dalle loro terre e costretti a lasciare tutti i propri beni, fuggirono in Italia, la loro patria, dove ricevettero un trattamento umiliante e indegno. Episodi che ancora sono ferite aperte per molti nostri connazionali. Nonostante le più alte cariche dello Stato e le Istituzioni commemorino oggi la tragedia di questi italiani, c’è ancora chi per motivi esclusivamente ideologici nega, minimizza, giustifica o ignora queste atrocità che segnano indelebilmente una pagina buia della nostra storia recente. La verità storica, tuttavia, non può essere occultata per sempre perché è più forte e più dirompente di ogni negazionismo o delle rivisitazioni compiacenti del passato".

Il programma celebrativo prevede per venerdì alle 17.30, nel Salone Comunale (Piazza Saffi 8) la presentazione filmato “Dal buio della storia – Forlì e la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale” a cura del fotoreporter Fabio Blaco. Porterà i saluti il sindaco Zattini Interverranno l’autore e i rappresentati delle famiglie delle vittime.