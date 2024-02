Ricordate le vittime delle foibe e il questore Palatucci: serie di cerimonie per il dramma del confine orientale

In occasione del Giorno del Ricordo 2024 si è tenuta sabato mattina una Cerimonia istituzionale, alla presenza delle massime autorità cittadine, in via Martiri delle Foibe. Ha reso gli onori una schierante del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste. Il programma della cerimonia ha visto la deposizione di una corona commemorativa presso il monumento in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel Secondo Dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. A seguire interventi di riflessione da parte di rappresentanti delle istituzioni e di familiari. Le Associazioni combattentistiche e d'arma hanno partecipato con labari e medaglieri.

Il ricordo di Palatucci

Nella mattinata di sabato è stato anche ricordato l’ultimo Questore della città di Fiume, Giovanni Palatucci. Il questore Claudio Mastromattei, con il prefetto Rinaldo Argentieri e il sindaco di Forlì, Gianluca Zattini, è stato nel parco della Resistenza nei pressi dell’ulivo, piantumato nel 2021 insua memoria di fronte al monumento alle “Vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie”. E' stato deposto un omaggio floreale, accompagnato da un momento di ricordo e preghiera, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato, don Saverio Licari. Dopo l’emanazione delle leggi razziali Palatucci, Vice Commissario di Pubblica Sicurezza reggente della Questura di Fiume, contribuì al salvataggio di centinaia di persone di origine ebraica e di altri cittadini perseguitati, riuscendo a impedirne l’arresto e la deportazione. Arrestato a causa della sua attività a favore delle famiglie di origine ebraica, Palatucci morì, a 35 anni, nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945, poche settimane prima della liberazione.

Fratelli d'Italia ai Giardini Orselli

Invece una delegazione di Fratelli d'Italia Forlì, composta dal coordinatore comunale Vincenzo Bongiorno, dalla capogruppo in Consiglio Comunale Emanuela Bassi, dal consigliere comunale Fabrizio Ragni e dagli iscritti Alberto Carella e Giuseppe Fusillo, ha deposto un mazzo di fiori con nastro tricolore presso la targa commemorativa che si trova nei Giardini Orselli, nel centro storico di Forlì. "È doveroso - affermano gli esponenti di Fratelli d'Italia - ricordare questa pagina così dolorosa della nostra storia, avvenuta durante e anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con diverse migliaia di nostri connazionali trucidati dai comunisti del maresciallo Tito. In molti casi, con estrema crudeltà, le vittime furono gettate ancora vive nelle foibe, le profonde cavità carsiche. Tantissimi italiani furono inoltre cacciati dalle loro terre di Istria, Fiume e Dalmazia. Per decenni tale tragedia è stata volutamente nascosta, dimenticata, con l'intento di cancellarla. Anche nei testi scolastici non si trovava una riga. Da vent'anni, grazie all'istituzione del Giorno del Ricordo nel 2004, si è iniziato a fare memoria di questa pagina drammatica, che merita di non essere mai più dimenticata".

I commenti politici

“Ricordiamo con grande sgomento le atrocità commesse contro migliaia di italiani istriani, fiumani e dalmati dalle truppe ‘titine’ e dai ‘partigiani’ comunisti jugoslavi dopo l’immediato dopoguerra. Se la memoria è indispensabile come monito per le future generazioni, la tragedia accaduta nelle terre del confine orientale del Paese deve rimanere impressa nelle nostre coscienze". Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

"Con colpevole ritardo il nostro Paese ha riconosciuto l’orrore delle ‘foibe’, con migliaia di martiri trucidati orribilmente, e la cacciata di centinaia di migliaia di italiani dalle loro terre, privati di ogni avere. Solo nel 2004 si è squarciato quel velo di ostinato oblio con cui si era cercato di nascondere questi terribili avvenimenti: ragioni di carattere politico e ideologico li hanno oscurati per lunghi anni e ancora oggi, incredibilmente, ci sono aree della sinistra dove prevalgono negazionismo, revisionismo o giustificazionismo. Ma la verità non può essere negata, riemerge più potente e forte di tutte le rivisitazioni compiacenti del passato. Non dimenticare e confrontarsi a fondo con questi fatti atroci non può che rafforzare i principi liberali e democratici del nostro Paese”.Nel Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e degli Italiani cacciati dalle loro terre di Istria, Fiume e Dalmazia,