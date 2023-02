Il ricordo dei martiri delle foibe, cerimonia con uno schieramento del 66° Reggimento

Si è svolta venerdì mattina la commemorazione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Alla cerimonia ufficiale organizzata dal Comune di Forlì, al monumento di via Martiri delle foibe, sono intervenuti il sindaco Gian Luca Zattini e, in rappresentanza delle Famiglie di esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati, Alberto Urizio. Ha reso gli onori una schierante del 66° Reggimento fanteria Aeromobile Trieste. Presenti alunni e docenti dell'Istituto Comprensivo n.5 "Tina Gori" e le Associazioni Combattentistiche e d'Arma con labari e bandiere.

In rappresentanza della Provincia di Forlì – Cesena ha partecipato Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli e consigliera provinciale delegata alla programmazione scolastica, accompagnata dal gonfalone e due agenti della polizia provinciale. “La ricorrenza di oggi – commenta la consigliera Garavini – ci aiuta a mantenere viva la memoria su una triste pagina della storia del novecento e ricorda a tutti noi il dovere di costruire ogni giorno, a partire dalle scuole, una cultura fatta di rispetto reciproco e collaborazione in cui l’odio non deve prevalere. Il giorno del ricordo è un appuntamento importante per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Per queste ragioni siamo qui oggi, per rendere omaggio alle vittime di questi tragici eventi e per difendere i valori democratici della libertà e della giustizia, opponendoci fermamente a ogni tipo di violenza”.

Presenti anche diversi esponenti politici. Dice in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna: "Le atrocità commesse dai comunisti titini ai danni di migliaia di italiani nelle terre giuliano-dalmate, al confine orientale del paese, oscurate per troppi anni per interessi politici e ideologici, devono rimanere impresse nella coscienza collettiva e nella storia italiana. Se la memoria è indispensabile come ammonimento alle future generazioni, la tragedia delle ‘foibe’, l’ignominiosa cacciata dalla loro terra di circa 300mila nostri connazionali innocenti e la vergognosa accoglienza che ricevettero in patria devono essere raccontate e ricordate nella loro cruda realtà come una delle pagine più cupe del nostro recente passato. Il ‘Giorno del Ricordo’ è oggi celebrato in ogni città da Istituzioni, forze politiche e dalle più alte cariche dello Stato, ma c’è ancora chi minimizza, ignora o addirittura ‘revisiona’ fatti comprovati inoppugnabilmente. La verità, tuttavia, non può essere negata per sempre. La verità riemerge più potente e forte di tutti i negazionismi e le rivisitazioni compiacenti del passato. Non dimenticare e confrontarsi a fondo con questi fatti terribili non può che rafforzare i principi liberali e democratici del nostro Paese”.

Anche una delegazione di Fratelli d'Italia di Forlì – guidata dalla capogruppo comunale Emanuela Bassi e dal consigliere Fabrizio Ragni - ha celebrato venerdì mattina il "Giorno del ricordo": “Ricordare la tragedia delle foibe, l'eccidio di migliaia di italiani e l’esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra dalle loro terre di origine sul versante orientale è un obbligo per conservare la memoria, affinché la verità storica – ancora negata da alcuni – prevalga, soprattutto nelle nuove generazioni, e affinché simili tragedie non accadano mai più": commentano Emanuela Bassi e Fabrizio Ragni.