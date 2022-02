Giorno del ricordo, incontri con studenti e autorità per ricordare vittime e sacrificio

In occasione del "Giorno del Ricordo", il Comune di Forlì ha predisposto un programma di iniziative. Primo tassello è lunedì (7 febbraio), alle 9, con un momento dedicato alle scuole. In videocollegamento, il regista Alessandro Quadretti, figlio di un esule, si confronterà con studenti e insegnanti di Forlì per riflettere sul tema della memoria a partire dal film “L’Ultima spiaggia - Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo” di cui è autore e regista. L’incontro pubblico è aperto anche a tutti i cittadini con link disponibile nel sito del Comune www.comune.forli.fc.it . Il film, presentato pubblicamente in varie occasioni e anche nel corso di una serata all’Arena estiva San Domenico, è stato messo a disposizione di diverse classi coinvolte nel progetto.

Momento centrale del programma sarà giovedì 10 febbraio con la cerimonia di Commemorazione per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. L'appuntamento è alle ore 11.00 presso il monumento di via Martiri delle foibe, nel quartiere Romiti. Alla presenza dei familiari delle vittime, del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e delle autorità cittadine, verrà deposta una corona all’opera artistica che ricorda vittime e sacrificio.

Renderà gli onori un picchetto militare del distaccamento del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”. Si proseguirà venerdì 11 febbraio, alle ore 17.30, nel Salone Comunale (Piazza Saffi 8) con la presentazione filmato “Dal buio della storia – Forlì e la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale” a cura del fotoreporter Fabio Blaco. Porterà i saluti Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì. Interverranno l’autore e i rappresentati delle famiglie delle vittime.