Foibe, a Meldola il Giorno del Ricordo nelle commosse testimonianze di Bruno Stipcevich

Il 10 ricorre il Giorno del Ricordo, istituito con legge della Repubblica Italiana nel corso del 2004, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano dalmata e delle vicende del confine orientale. Mercoledì mattina, il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci e l’assessore alla cultura Michele Drudi hanno incontrato il concittadino Bruno Stipcevich, nato nel 1939 a Zara. La città dalmata fece parte del Regno d’Italia dal 1920 fino al 1947, quando a seguito della Seconda guerra mondiale e del Trattato di Parigi fu assegnata alla Jugoslavia.

"Il 20 ottobre del 1957 Stipcevich dovette lasciare insieme ai genitori la sua patria per raggiungere Trieste e Udine, e poi essere spostato in un campo profughi a Laterina, in provincia di Arezzo, dove visse in condizioni estremamente difficili, fino a quando una zia di Meldola lo riuscì a portare nella nostra città - ricordano Cavallucci e Drudi -. Da allora Stipcevich è sempre vissuto a Meldola, dove ha costruito la propria famiglia".

"Negli ultimi anni, si è impegnato per fare in modo che la storia dell’esodo dei dalmati fosse studiata e conosciuta, per custodire la memoria degli avvenimenti e non correre il pericolo di dimenticare, partecipando in prima persona alle iniziative pubbliche organizzate in città e nelle scuole, dove ha portato la propria personale e commossa testimonianza di un periodo storico tragico per il nostro paese nel corso del Novecento", concludono.