Tumori del colon, ecco quali sono i fattori a rischio e quelli di protezione: "Fondamentale aderire alla campagna di screening"

Il tumore del colon è tra i tumori più frequente in Italia, ed è anche tra le principali cause di morte per cancro. Ad oggi, lo strumento migliore per la sua corretta diagnosi è la colonscopia. Con Carlo Fabbri, direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Forlì e Cesena, abbiamo voluto approfondire un articolo del Wall Street Journal, secondo il quale il numero di persone di età inferiore ai 50 anni che riceve una diagnosi di cancro è cresciuto di quasi il 13% in venti anni.

Dottor Fabbri, un articolo del Wall Street Journal ha acceso la spia circa un aumento dei casi di tumore in pazienti di età inferiore a 50 anni. Qual è la situazione nel Forlivese?

"L’articolo in questione è certamente molto interessante poiché sottolinea un dato nei paesi occidentali rispetto al tumore del colon anche in pazienti di età compresa tra i 40 e i 50 anni. Dal Registro Tumori dell’Emilia-Romagna il tasso di incidenza complessivo di tumori del colon è in lieve calo, se osserviamo il territorio della Romagna nello specifico stiamo assistendo a quasi 700 nuovi casi-anno per 100mila abitanti con numeri che rimangono comunque ancora stabili in questa fascia specifica di età. L’articolo in questione, quindi, deve destare interesse, ma non allarmismi. Rappresenta un rafforzativo per aderire alla lettera di invito alla campagna regionale dello screening del tumore del colon-retto".

Quanti sono annualmente i nuovi malati di cancro del colon-retto?

Dal Report annuale Aiom nel 2023, sono state stimate circa 50.500 nuove diagnosi, 26.800 per gli uomini e 23.700 per le donne. Il cancro del colon-retto è al quarto posto per la popolazione di sesso maschile e al terzo posto per la popolazione di sesso femminile se consideriamo i tumori più frequenti".

L'età media?

"L’età media più colpita rimane quella dai 50 ai 69 anni che corrisponde alla fascia di età coperta dal programma di screening, da molti anni promosso dalla nostra Regione. Aderire alla campagna rappresenta un grande strumento a difesa della propria salute e a livello sociale poiché garantisce l’appropriatezza del percorso alla colonscopia. Grazie allo screening l’età colpita dopo i 70 anni sta raggiungendo valori in riduzione, mentre per molteplici fattori stiamo assistendo a casi diagnosticati tra i 40 e 49 anni, motivo per cui si sta cercando di stabilire se anticipare l’età di inizio screening".

Il sospetto dei medici è che dietro a questa crescita delle diagnosi di cancro tra i giovani ci sarebbero i cambiamenti negli stili di vita, come il calo dell’attività fisica, l’aumento di alimenti ultra-processati e la comparsa di nuove tossine. Il consumo generoso di frutta, verdura e legumi è associato a un rischio inferiore di un quinto di contrarre tumori intestinali. Cosa bisogna fare in termini di prevenzione?

"I tumori del colon-retto sono sicuramente correlati a stili di vita e familiarità. Fattori di rischio noti sono rappresentati da eccessivo consumo di carni rosse e di insaccati, farine e zuccheri raffinati, sovrappeso e ridotta attività fisica, fumo ed eccesso di alcool. Sappiamo che questo spesso corrisponde a persone affette da sovrappeso e disturbo del metabolismo dei grassi e quindi è fondamentale fare una rete preventiva con iniziative già in essere anche a livello territoriale. Fattori di protezione invece sono appunto il consumo di frutta e verdure, carboidrati non raffinati, vitamina D e calcio e dalla somministrazione di antinfiammatori non steroidei per lungo tempo".

E cosa può fare l'intelligenza artificiale in questo ambito?

"E’ doveroso ricordare che la vera intelligenza è aderire alla campagna di screening aderendo alla lettera di invito che arriva a casa tramite il centro Screening della Romagna. L’intelligenza artificiale sicuramente costituisce un elemento di curiosità nel mondo contemporaneo. Quello che dobbiamo perseguire è innanzitutto una colonscopia di qualità, garantendone l’appropriatezza anche attraverso l’esecuzione della procedura in centri con esperienza nella metodica e nella sedazione in cui sono presenti strumenti ad alta definizione, con percorsi di disinfezione ben tracciati e con un servizio di anatomia patologica dedicato".