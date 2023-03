Giovani, alla Fabbrica delle Candele debutta il "Cineforum didattico": "Un ottimo strumento di acculturazione critica"

L'Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con i docenti universitari dei Corsi di Laurea in Sociologia e Scienze Internazionali e diplomatiche del Campus forlivese e grazie al coordinamento del professor Domenico Guzzo, realizza alla Fabbrica delle Candele un progetto di "Cineforum didattico”, ad ingresso gratuito, rivolto ai giovani della città e agli studenti universitari. Si tratta di un ciclo strutturato in dieci incontri serali, ognuno con inizio alle ore 20:30, che proseguirà fino al 25 maggio. I docenti universitari tratteranno temi di interesse culturale, sociologico, storico e ambientalistico attraverso opere filmiche (di fiction o documentari) di grandi registi, secondo le possibilità didattiche del fair use non commerciale.

“I film e i documentari scelti – spiega l’assessora Paola Casara - sono stati individuati sulla base delle potenzialità di approfondimento e di restituzione emotiva, in misura di rappresentare un valido valore aggiuntivo e un alternativo punto di vista rispetto agli argomenti disciplinari insegnati dai singoli docenti. Elementi che fanno di queste opere un ottimo strumento di formazione e di acculturazione critica per i giovani della città”. Il tutto consentendo inoltre di rafforzare il respiro e il dialogo "extra-lezione" tra docenti e studenti al fine di gettare un ponte di riflessione critica tra l'Università e tutti i giovani del territorio. L’appuntamento è alla Fabbrica delle Candele, punto di riferimento per le attività dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, in piazzetta Corbizzi 30, a Forlì. info: www.comune.forli.fc.it.

Il programma