Giovani avvocati, Fondazione Aiga: Maria Cuomo nel dipartimento "Crisi d'impresa"

Sono state assegnate le nomine per i vari dipartimenti della Fondazione Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) “Tommaso Bucciarelli”, che si occupa di aggiornamento culturale e professionale degli avvocati, con particolare riferimento alle giovani generazioni. La sezione di Forlì-Cesena ha ottenuto la nomina dell’avvocato Maria Cuomo nel dipartimento “Occs e Crisi d’Impresa”. Cuomo si occupa di gestione della crisi da sovraindebitamento ed è intervenuta anche come relatrice ai Corsi di Alta Formazione specialistica per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento organizzati dall’Occ Romagna. Per il presidente della Sezione Aiga di Forlì-Cesena, Diego Franchini, "la nomina della Collega Maria a componente del dipartimento Occs e Crisi d’Impresa della Fondazione Bucciarelli è motivo di orgoglio e soddisfazione per la nostra Sezione. Ringrazio il presidente nazionale di Aiga Francesco Perchinunno e la presidente della Fondazione Bucciarelli Valeria Chioda per la fiducia riposta".