Giovani avvocati, Francesco Barducci nominato coordinatore regionale di Aiga

Sabato si è tenuto a Pescara il primo consiglio direttivo nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) dopo l’elezione del presidente nazionale Francesco Paolo Perchinunno al Congresso di Roma di ottobre. Oltre all’elezione e nomina dei vari componenti di Giunta e degli Organi Statutari, i presidenti delle Sezioni di ogni regione si sono riuniti per eleggere il proprio Coordinatore Regionale per il biennio 2021/2023.

Per l’Emilia Romagna, i presidenti delle Sezioni Aiga hanno eletto all’unanimità l’avvocato Francesco Barducci, Past President ed attuale vice presidente della Sezione di Forlì-Cesena. Il coordinatore regionale Barducci ha ringraziato "tutti i presidenti dell’Emilia Romagna per la fiducia e sostegno accordati e si complimenta con i vari esponenti delle Sezioni emiliano romagnole per tutte le nomine ricevute in seno agli organi e dipartimenti nazionali di Aiga".

Per il prossimo biennio, il coordinatore Barducci si impegnerà "a promuovere e rafforzare la sinergia tra le varie Sezioni della Rregione, anche con iniziative comuni di formazione ed eventi ed avvierà un percorso di interlocuzione con la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti associativi/imprenditoriali presenti sul territorio regionale al fine di sostenere l’attività dei giovani avvocati". Il presidente di Aiga Forlì-Cesena, Diego Franchini, si è congratulato con Barducci per la sua elezione a coordinatore, esprimendo la propria soddisfazione "per l’importante risultato raggiunto dal componente di Aiga Forlì-Cesena".