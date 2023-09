Giovani con disturbi di autismo e disabilità intellettiva: al via un ciclo di incontri per le famiglie

"Le capriole del porcospino". E' il titolo di un ciclo incontri, organizzato dall'Unità Operativa Centro Salute Mentale Forlì-Cesena di Forlì, per familiari di ragazze e ragazzi dai 17 ai 20 anni con disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettive e che si terrà al Centro Diurno Psichiatrico Ulisse, in via Pietro Romagnoli, 10. Sono previsti otto incontri, uno ogni 15 giorni, della durata di un’ora e mezza ciascuno, nella giornata di giovedì, dalle 17:30 alle 19. Sarà condotto dall’équipe della struttura di transizione all’età adulta autismo e disabilità intellettiva: Valentina Belli, Paris Poli e Moira Albiero (psicologi e psicoterapeuti) e Silvia Gordini (educatrice professionale). La partecipazione al gruppo è gratuita e sarà preceduta da un colloquio conoscitivo. Per contatti e informazioni: Cellulare: 331/6247511(solo chiamate), ma è possibile inviare anche una mail a moira.albiero@auslromagna.it e paris.poli@auslromagna.it.