Giovani e accesso ai fondi del Pnrr, start up e imprese innovative un'opportunità nella ripartenza

Quali opportunità si aprono per i giovani e le imprese giovanili nella stagione del Pnrr e del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2021-2027? Quali le misure concrete a cui il mondo giovanile può guardare? Come si sta muovendo il territorio di Forlì? Se ne parlerà a Forlì, giovedì 10 marzo, nel convegno Giovani, start up e imprese innovative: quali opportunità per ripartire”, organizzato dal Comune di Forlì, in collaborazione con Fondazione Promo Pa e nell’ambito del progetto Forlì Impresa Facile, durate il quale si confronteranno esperti di Pnrr, rappresentanti di enti locali e regionali, stakeholder e associazioni di categoria. Per partecipare è necessario iscriversi accedendo dalla homepage del sito www.comune.forli.fc.it.

Apriranno la giornata il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Paola Casara, seguiti dall'intervento di Annalisa Giachi (Fondazione Promo Pa) che fornirà aggiornamenti sull’occupazione e sull’imprenditorialità giovanile nel territorio. Parteciperanno all’evento in qualità di relatori Francesco Bono dell’Osservatorio sul Recovery Plan, che illustrerà le opportunità del Pnrr per i giovani, le nuove imprese e le start up; Ilaria Orlandi, che parlerà di servizio civile universale; Francesca Bergamini, dirigente del servizio programmazione delle politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza della Regione Lombardia.

"Si tratta di una iniziativa di grande importanza - sottolinea l'assessore Casara - perché, nella continuità di azioni rivolte ai giovani che come assessorato stiamo portando avanti, con l'appuntamento del 10 marzo si riuscirà ad approfondire il tema cruciale del Pnrr, dei fondi strutturali e delle opportunità che queste misure possono offrire a ragazze e ragazzi".

L’evento offrirà anche l’occasione per aprire una tavola rotonda con gli stakeholder territoriali, le associazioni di categoria e gli enti di settore che si confronteranno sui progetti in corso sul territorio, con il coordinamento della dottoressa Rossella Ibba, responsabile dei progetti giovanili presso il Comune di Forlì.