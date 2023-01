Giovani e servizio civile: opportunità anche in Ugl Romagna, due posti disponibili

L'Ugl Romagna presenta il progetto di Servizio civile universale 2023, con due posti disponibili nella sede centrale di Forlì. "Per i volontari che si uniranno a noi sarà un’occasione di crescita e di inserimento nel campo del sociale con opportunità di formazione sulle tematiche progettuali e orientamento al lavoro, nonché di conoscenza della nostra realtà sindacale che opera ogni giorno anche per la società", afferma Filippo Lo Giudice, segretario territoriale Ugl Romagna.

“Ai giovani che svolgeranno il Servizio civile nella nostra Unione territoriale offriremo la possibilità di iniziare una nuova avventura umana e sociale e potranno concorrere all'analisi dei bisogni dei lavoratori e dei cittadini, attraverso nuovi sistemi di ascolto e supporto per il disbrigo delle pratiche burocratiche quotidiane e nel rapporto con gli enti", aggiunge il segretario Lo Giudice.

L'attività del Servizio Civile Universale in Ugl è promossa in accordo con Eiset Ugl ed Opes, e in linea con uno dei due bandi nazionali del Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre a “Cittadini consapevoli” c'è “Dalla parte del cittadino”.

Possono partecipare alle selezioni volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Per partecipare bisognerà inviare apposita domanda, entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023, attraverso l’apposita piattaforma: 'Domande on line' raggiungibile all’indirizzo web https://domandaonline.serviziocivile.it/ e accedendo con Spid di livello sicurezza 2.

Il rimborso statale per il Servizio reso ammonta a circa 445 euro al mese per 12 mensilità. Cinque ore giornaliere di servizio per un totale di 25 ore settimanali, da lunedì a venerdì. Inizio attività da settembre 2023. Per eventuali informazioni contattare la segreteria eiset@ugl.it oppure prendere contatto con: Francesca Cappadonia 346.7001008 e Marco De Cesare 320.1963553.