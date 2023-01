Due giovani fisioterapisti 'maghi' della terapia manuale aprono il nuovo ambulatorio: "Meglio dei classici macchinari"

Se il mal di schiena o la cervicale non sono passati con la fisioterapia classica, quella con i macchinari, un'alternativa è ricorrere alla fisioterapia con esercizi e manipolazioni, forse più lenta nella cura ma più efficace. Lo garantiscono due giovani fisioterapisti che hanno aperto il loro ambulatorio a Forlimpopoli all'interno della struttura "Progetto salute". "Il nostro è un tipo di servizio che a Forli e Forlimpopoli non è ancora fornito da nessuno in quanto noi siamo specializzati in fisioterapia scientifica - spiega Giacomo Martini di 26 anni di Cesena, collega di Gianluca Valdifiori di Carpinello, 32 anni - In pratica non usiamo i classici macchinari che molte realtà propongono ma lavoriamo utilizzando terapia manuale e esercizio terapeutico (quello che la scienza consiglia). E parlo di tecniche osteopatiche, manipolazione fasciale, massaggi, riabilitazioni con esercizi da fare anche a casa. Io e Gianluca siamo laureati in Fisioterapia all'Università di Bologna con lode, abbiamo conseguito il master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici con lode e attualmente siamo collaboratori alla didattica presso le università di Roma Tor Vergata e di Genova".

Secondo i due fisioterapisti le cure effettuate con macchinari sono costose ma spesso poco efficaci. Il paziente, invece, prima di tutto, ha bisogno di una valutazione specifica e poi va avviato un programma di lavoro pratico, fatto di movimenti, rieducazione, massaggi, manipolazioni. Una volta impostato il lavoro è possibile fare gli esercizi anche a casa. "I macchinari sono antinfiammatori, funzionano a breve termine - continua Giacomo - ma poi spesso il dolore torna fuori. Intervenire con l'esercizio e la fisioterapia manuale, invece, a distanza di anni dà maggiori risultati. La terapia funziona sia per le artrosi che per i traumi da sport". I due giovani fisioterapisti prestano anche servizio domiciliare per persone anziane, per chi ha subito un infortunio grave o è stato sottoposto a intervento chirurgico.