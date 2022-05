I giovani vedono il futuro lontano da Modigliana, lo spopolamento del territorio fa riflettere

Al Teatro dei Sozofili a Modigliana, dopo la Settimana Sociale di Cattolici a Taranto, il Settore della Pastorale Sociale della Diocesi di Faenza-Modigliana è sceso in campo con un incontro per trovare nuove soluzioni al fine di valorizzare e sviluppare le aree montane del territorio della diocesi, anche alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa. Un problema demografico e ambientale, derivante forse da un problema strutturale e culturale delle economie delle zone collinari, montuose e della formazione. Qual'é il futuro di un territorio quando i battesimi in un anno, a Tredozio e Brisighella si assestano su cifre rappresentabili con le dita di una mano?

Per cercare di rispondere a questa domanda che si pongono ogni mattina, tanti ragazzi che abitano in quelle zone e lì progettano la propria vita, da lì partono ogni mattina per andare a lavoro, in azienda, nell'amministrazione o a studiare, operano in associazioni e nelle parrocchie, Luca Ghirotti, della Pastorale Sociale ha fatto dialogare diverse realtà. Tanti gli spunti di riflessione: dai sondaggi svolti presso i giovani dagli scout di Modigliana e Valdilamone, al progetto Oltreterra – nuove economie per la montagna con Gabriele Locatelli, per le problematiche legate ai territori, i Sindaci di Marradi, Modigliana e Tredozio. Inoltre hanno illustrato le buone pratiche, il Presidente del Gal L'Altra Romagna, Bruno Biserni, per il progetto Cambio Vita di Rocca San Casciano, Vincenzo Bongiorno e il Consigliere dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Forli'-Cesena e Rimini, Alessandro Liverani. Riflessioni conclusive e stimolanti del Vescovo di Faenza – Modigliana, Mario Toso.

Modigliana e Brisighella, dal 2013 verificano un indice della popolazione negativo costante, Marradi da venti anni. In 7 anni, Tredozio ha avuto un calo di 150 residenti. Si assiste al fenomeno dello spopolamento, in questi territori. Bisogna rimboccarsi le maniche affinché questi territori possano ospitare nuova vita e tornare ad essere un popolo numeroso. Il Gruppo Agesci di Modigliana e i rappresentanti del Piccolo Clan degli Amici (Nicolò, Elena e Ludovica) che in febbraio - marzo hanno realizzato un sondaggio pre conoscere esigenze e bisogni dei giovani che vivono in queste zone.

Hanno deciso, quest'anno di parlare delle esigenze dei giovani (dai 14 ai 30 anni), nel territorio e quali sono i loro progetti per il futuro. La maggior parte dei giovani che passano il loro tempo a Modigliana sono studenti, i lavoratori sono già concentrati su altre zone di lavoro al di fuori di Modigliana. In prevalenza stanno in famiglia o con gli amici, praticano sport e si occupano di cultura. Pochi sono coinvolti in associazioni. Per gli hobby, i giovani hanno tempo ma non ci sono possibilità di svolgerli a Modigliana. Poche proposte e poche offerte, scarse infrastrutture a Modigliana. I trasporti pubblici non coprono abbastanza orari per arrivare ad altre località con maggiore offerta per piscine e cinema, mancanza di rete Internet performante per permettere Smart working e Dad. Mancanza di luoghi di aggregazione, spazi per studiare, eventi sportivi o musicali.

La comunità degli scout di Modigliana ha poi coinvolto a sua volta la comunità capi della Valdilamone e Brisighella. Ragazzi dai 16 ai 20 anni che fanno la stessa strada scout da circa otto anni. Susanna Rondinini – capo scout – ha rinnovato il progetto educativo. Si sono capite che la mancanza maggiore fra le varie associazioni, a Brisighella è la mancanza di rete fra loro. Diverse famiglie straniere sono difficilmente raggiungibili. Mancanza di amore per il proprio territorio fà sì che non c'è più passione per il proprio territorio e anche per colpa della carenza di trasporti pubblici, le famiglie si trasferiscono a Faenza. Sondaggio del Clan Hara: ti vedi fra 10 anni a Brisighella? La metà si vedeva fuori, a Faenza o all'estero.