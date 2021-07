Giovani positivi al rientro dalle vacanze. A Modigliana in 106 in isolamento fiduciario

Sono quindi complessivamente una ventina le persone attualmente positive, ma sono 106 le persone dichiarate in isolamento fiduciario

Sono cinque i nuovi contagiati al covid-19 a Modigliana, dato cresciuto, come spiega il primo cittadino Jader Dardi, "col rientro da una vacanza di un gruppo di giovanissimi ragazzi, alcuni dei quali sono risultati positivi". Sono quindi complessivamente una ventina le persone attualmente positive, ma sono 106 le persone dichiarate in isolamento fiduciario. "Un numero altissimo, in considerazione dei tanti contatti avuti con amici e parenti", evidenzia Dardi.

"Le decine di tamponi che sono stati effettuati venerdì mattina hanno dato tutti esito negativo - prosegue il primo cittadino -; tutte le persone erano già state vaccinate e questo elemento contribuisce certamente a mitigare la situazione". Dardi ricorda concludendo che "il centro vaccinazioni di Modigliana sarà attivo fino al 10 agosto. In questi mesi sono state somministrate circa 10.000 dosi di vaccino, un risultato straordinario che va a merito del personale sanitario e dei tanti volontari che hanno permesso di raggiungere questo risultato, a conferma di quanto sia importante vaccinarsi, a tutela della propria salute e dei propri cari".