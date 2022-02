Giovani, la Generazione Covid, l'esperta: "Il disagio può manifestarsi con irritabilità e comportamenti aggressivi"

Il coronavirus ha chiesto agli adolescenti delle cose assurde. "Non uscire" nel momento della vita in cui si è più fuori casa che dentro, non incontrare nessuno quando gli amici hanno un valore enorme, lo stesso e tante volte forse più della famiglia. Dal marzo del 2020 i ragazzi vivono un vero e proprio esame, con ferite tutt'altro che marginate tra amicizie sospese nel virtuale e l'elaborazione del dolore. "Vi è un incremento importante delle richieste di aiuto", conferma la dottoressa Loretta Raffuzzi, psicologa e psicoterapeuta. Raffuzzi lavora al Consultorio Giovani dell'Ausl della Romagna – Forlì, coordina i progetti di educazione socioaffettiva e sessuale rivolti alla scuole secondarie e il Progetto "l'Acchiappasogni" - Centro di Ascolto e Polo Clinico per Adolescenti.

Dottoressa Raffuzzi, le conseguenze della pandemia stanno mandando in crisi i giovani. Cosa sta accadendo in particolare?

Sono successe molte cose e ancora ne stanno succedendo. La pandemia ha mandato in crisi le famiglie e provocato problemi molto seri. Ci sono stati nuclei familiari che hanno subito lutti, lottato con problemi economici e lavorativi, affrontato nuove conflittualità, episodi di violenza, separazioni e divorzi. Gli adolescenti hanno pagato un prezzo importante. E la cosa che ci è molto chiara è che i problemi non sono finiti al termine dell'isolamento forzato anzi, le ferite sono ancora aperte e tutte da curare, al punto che si comincia a parlare di "generazione Covid".

Chi sono?

Sono quelle ragazze e quei ragazzi che hanno perso un affetto importante e non hanno nemmeno potuto salutarlo, nè dirgli tutto il bene che gli volevano. Quelli che sono stati chiusi in una stanza minuscola magari con le cuffie nelle orecchie per non sentire i litigi presenti nel resto della casa. Quelli che hanno dovuto accettare e gestirsi la fine della relazione tra i genitori o la loro perdita di occupazione. Quelli che in poche settimane hanno capito che andare a scuola era davvero "troppo bello...". Quelli che hanno dovuto rinunciare alle relazioni coi pari nel momento in cui erano proprio indispensabili per capire "io chi sono, cosa voglio, cosa mi piace, in che cosa credo". Quelli che hanno bisogno di abbracciarsi, baciarsi e toccarsi per non sentirsi soli e non hanno potuto più farlo. Quelli a cui sono stati sottratti i meravigliosi e faticosi rituali quotidiani che organizzano il corpo ma anche la mente: alzarsi, lavarsi, e "oggi cosa mi metto che non ho niente che mi stia bene", e truccarsi magari con precisione chirurgica, e far stare a posto i capelli, fare lo zaino in fretta, finire la colazione mentre si corre per non perdere l'autobus, e poi perderlo... e "adesso chiamo mio padre", e "no, sono in ritardo proprio oggi che c'è quel prof che mi rompe", e "vabbè sto un po' fuori con la bidella", e indovinare subito - da come entra in classe - l'umore della prof e dirsi, ma solo con lo sguardo, "ragazzi non è giornata...". Quelli della Dad, che se sto in pigiama non fa nulla, tengo la camera spenta. Quelli che mai avrebbero pensato ad un altro lockdown o che mai si sarebbero sognati di vivere tutt'ora in bilico tra quarantene e tamponi, in una intermittenza sfiancante tra il "ci sono e non ci sono", tra la stanchezza e la rassegnazione.

Quali sono i maggiori disagi avvertiti dagli adolescenti?

Il malessere degli adolescenti si sta esprimendo con un forte incremento dei disturbi d’ansia, dell'instabilità emotiva, degli stati depressivi, dei disturbi del sonno e del comportamento alimentare, delle condotte autolesive. Dietro questi sintomi si nasconde una richiesta di aiuto importante. La sofferenza si affronta meglio se diventa "parola" ma questo accade solo se l'adolescente ha un interlocutore adulto che lo ascolta e di cui si fida. Il ruolo degli insegnanti, degli allenatori, dei capi scout, degli educatori è fondamentale perchè spesso gli adolescenti "eleggono" una persona adulta della loro vita ad interlocutore privilegiato e gli confidano disagi e sofferenze, nella speranza di ricevere empatia, accettazione e sostegno incondizionato. Se questo accade, il momento di crisi può davvero essere superato e il percorso evolutivo può ricominciare.

Violenza o atteggiamenti distruttivi sono reazioni di sfogo alla frustrazione?

Il disagio può manifestarsi anche con situazioni di estrema irritabilità e discontrollo degli impulsi e con comportamenti oppositivi e aggressivi. Il gruppo dei pari è una risorsa fondamentale per la crescita dell'adolescente, che trova nei coetanei supporto e sostegno alla propria identità precaria ma può aggregare la rabbia e la frustrazione dei singoli, spingendoli ad assumere comportamenti violenti che vanno a colpire e sfregiare un ipotetico nemico, un capro espiatorio colpevole di aver loro sottratto diritti e benefici. Spesso l'intento delle bande giovanili è quello di negare debolezze e fallimenti ostentando disprezzo e spavalderia. Questi gruppi possono esercitare un potere enorme sul singolo individuo che può far cose che da solo non farebbe mai. Per questo è molto importante che i genitori vigilino, con rispetto e discrezione, sulle amicizie dei loro figli.

Un altro disagio aggravato dalla pandemia è quello di relazionarsi con altre persone. E c'è chi ormai per abitudine fatica ad uscire di casa. Cosa ha comportato per i giovani avere accentuato in questi mesi le relazioni via chat ed essersi frequentati meno?

Si, sono aumentate anche le situazioni di isolamento e ritiro sociale e ci sono adolescenti che non riescono più ad andare a scuola e ad uscire di casa. Non è colpa dei social, né di internet o dei videogiochi. La situazione è più complessa. La tecnologia è stata una grande opportunità pur con tutti i limiti che conosciamo. L'adolescente ritirato si rifugia nella Rete per sopravvivere e spesso proprio lì riesce a mantenere relazioni molto importanti, che talvolta lo aiutano ad uscire dall'isolamento. Quello del ritiro sociale è un fenomeno complesso, che può avere varie cause e sottendere problemi di entità diversa. In molti casi esprime il timore di non essere all'altezza dello sguardo altrui ed un sentimento profondo di vergogna e di inferiorità. Deve essere affrontato in sinergia da diverse agenzie: la scuola, i servizi educativi, sociali, sanitari e le realtà aggregative e sportive del terzo settore. Questo costruendo un'alleanza forte con i genitori che spesso sono molto provati dalla situazione e necessitano di sostegno. A Forlì si sta costituendo un gruppo di lavoro interistituzionale, coordinato dalla dottoressa Silvia Evangelisti del Servizio Educativo del Comune, che intende avviare un percorso di aiuto specifico per i ragazzi con questo problema.

Possiamo dire che il covid sta schiacciando ogni forma di emozione?

Al contrario. Stiamo sperimentando un surplus di emozioni negative. Le emozioni sono una risorsa straordinaria e ci aiutano a difenderci dai pericoli e ad affrontare le situazioni della vita ma un surplus di emozioni negative, costanti ed intense, come quelle a cui il Covid ci ha esposto, ci possono far ammalare. Ogni cambiamento, anche quello positivo, produce emozioni negative, immaginiamoci una pandemia. Essa ha generato paure reali, eventi traumatici, angosce e stati ansiosi prolungati. La nostra mente ha dovuto e deve lavorare moltissimo per trovare un equilibrio e non sempre ci riesce. Un'ansia molto intensa può diventare attacco di panico e far sì che si sperimenti la paura di morire. Da quel momento si avrà il terrore di averne un altro e si cercherà di difendersi facendo attenzione a qualsiasi segnale corporeo ma ciò innescherà facilmente un nuova risposta ansiosa. Il corto circuito emozionale va riconosciuto, decodificato, messo in parole e consegnato a qualcuno che stia ad ascoltare con affetto, rispetto ed empatia. Bisogna poter dire agli adolescenti che anche il dolore più intenso ha un limite temporale e che chiedere aiuto è una scelta positiva che può aiutarli a star bene.

A proposito dello star bene, il Consultorio Giovani dell’Ausl Romagna - Forlì svolge sempre i progetti di educazione alla salute con le scuole anche se è ancora in atto la pandemia?

Per il terzo anno scolastico consecutivo stiamo svolgendo i progetti di educazione socioaffettiva e sessuale con le classi delle scuole secondarie in modalità online. Impensabile fino a tre anni fa, dal momento che lo scambio di gruppo era alla base dei nostri incontri. Eppure è stato possibile imparare un nuovo modo per stare insieme e dare seguito ai nostri progetti. È difficile connettersi tutti i giorni con classi che in parte sono a scuola e in parte si compongono di studenti a casa in quarantena, su piattaforme instabili e con una scarsa qualità comunicativa, ma ci proviamo. Anche il Serd e la Sanità Pubblica hanno ripreso a pieno regime i loro progetti e cercano di promuovere, sia in presenza che online, stili di vita sani nei giovani, a partire da una corretta alimentazione per arrivare alla lotta alla sedentarietà, al tabagismo e all'uso di droghe.

Quanti giovani si rivolgono al Centro di Ascolto "l'Acchiappasogni" per manifestare il proprio disagio?

L'Acchiappasogni è un progetto appartenente al Dipartimento di Salute Mentale - del Distretto di Forlì- con il quale viene offerto aiuto agli adolescenti di età compresa fra i 14 e i 20 anni. E' gratuito, a libero accesso e si avvale della collaborazione di diversi specialisti (psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori, infermieri professionali) prestati da diverse Unità Operative dell'Ausl per alcune ore settimanali.

Qualche dato?

Nel 2018 abbiamo svolto un'analisi incrociata dei dati degli operatori coinvolti ed è emerso che stavamo offrendo aiuto a 242 adolescenti (pari al 2% della popolazione target 14 – 20 anni) e a 193 adulti, per sostegno al ruolo genitoriale. Nel trienno 2019-2021 sono stati presi in carico dagli operatori dell'accoglienza 452 nuovi casi.

Sono state svolte anche consulenze in via telematica?

Nel primo lockdown abbiamo svolto molti colloqui in videochiamata. Ora siamo tornati in presenza lasciando comunque la possibilità di contatto online per i giovani in quarantena.

Le richieste aumentano?

Vi è un incremento importante delle richieste di aiuto che, ad una prima stima, sembra essere superiore al 30%. Questo se è preoccupante da un lato, dall'altro è il segnale del fatto che gli adolescenti comprendono la necessità di farsi aiutare. Per offrire un reale aiuto occorre che all'interno di ogni realtà locale esista una Rete di servizi, di persone, di opportunità (che fortunatamente a Forlì esiste da molti anni ed è la Rete Adolescenza) che offra una risposta di sostegno eterogenea, declinabile in base alle specifiche esigenze dei ragazzi.

Cosa chiedono i ragazzi?

Ci sono adolescenti che in questo momento hanno bisogno di sostegno ai compiti per colmare un disavanzo negli apprendimenti, altri che dovrebbero essere inseriti in gruppi ludico-aggregativi per risperimentare la bellezza dello stare insieme, altri ancora che potrebbero beneficiare di un'attività sportiva che promuova una regolazione delle pulsioni aggressive. Ci sono poi ragazzi che hanno bisogno di un percorso di aiuto psicoterapico specifico perchè il loro dolore psichico è intenso e acuto. Questi ultimi avrebbero diritto ad una risposta tempestiva ed adeguata che purtroppo le risorse sanitarie attuali non garantiscono.

E cosa chiedono allo psicologo-psicoterapeuta?

Gli adolescenti stanno iniziando a capire che se sono in difficoltà possono chiedere aiuto e che questo non significa essere deboli o dipendenti. Spesso trovano l'interlocutore adulto al quale consegnare il loro malessere in un familiare, ancor più spesso però lo cercano nei contesti extrafamiliari. Talvolta comprendono che l'aiuto può arrivare da un professionista e si rivolgono allo psicologo dello sportello scolastico, agli specialisti dei servizi sanitari o ad esperti di fiducia della famiglia. Chiedono anzitutto di essere guardati ed ascoltati attentamente e di essere aiutati a stare meglio. Chiedono anche di essere riconosciuti nella loro unicità e rinforzati nell'autostima. Desiderano una “giusta vicinanza” con un adulto che sia tale, sufficientemente autorevole, non troppo distaccato ma nemmeno troppo alla pari. Talvolta ci chiedono anche di parlare con i loro genitori nella speranza che questi possano capire meglio i loro vissuti di adolescenti ed accettare alcune loro caratteristiche.

Cosa possono fare i genitori per aiutare i figli adolescenti?

Offrire consigli validi per tutti è un'azione che non piace molto a chi, per professione, crede all'unicità del funzionamento affettivo e relazionale delle persone. Meglio diffidare di chi offre ricette semplici per essere un genitore perfetto: non sono ahimè sbagliate le ricette, piuttosto non esistono genitori perfetti. Ci sono però genitori che fanno tutto ciò che possono con impegno, amore, intelligenza e passione e che alla fine commettono lo stesso qualche errore. Genitori che "guardano" i figli, che chiedono loro tutti giorni come stanno. Genitori capaci di accettare un "non rompere" in risposta alla domanda ma anche capaci di fermarsi ad ascoltare quando invece il figlio o la figlia improvvisamente risponde e ha voglia di parlare. Genitori che si interrogano sul come dosare i compiti di protezione dei figli e quelli di promozione dell'autonomia. Genitori che non li lasciano soli davanti alle scelte importanti ma che non li manipolano, non si aggrappano alla loro vita e possono accettare che crescano e si separino. Genitori che li sostengono di fronte ad eventuali fallimenti, che non cercano di evitare a tutti i costi che soffrano ma che, quando soffrono, "stanno" lì, in silenzio accanto a loro. Genitori che sanno di dover svolgere un compito difficile e desiderano crescere confrontandosi anche con altri genitori (proprio come ci racconta anche il Centro per le Famiglie del Comune di Forlì, che organizza gruppi di sostegno già da diversi anni). Genitori che accettano l'idea di aver sbagliato qualcosa con i figli, che si perdonano e che cercano aiuto.