Giovani protagonisti del rilancio di Forlì: un hub di idee e priorità, "un progetto innovativo"

Giovedì si è svolto in Municipio un importante momento di confronto sul progetto Hub@Fo. "La presenza dei giovani ha dato al progetto una fortissima energia - sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Paola Casara -, un’energia che imprime ancora più forza a un progetto fortemente innovativo. Il nostro obiettivo è rilanciare Forlì anche attraverso il protagonismo dei giovani, rinnovando i servizi per il lavoro e per l’impresa”. Punto di forza ed innovazione di Hub@Fo è la co-progettazione realizzata attraverso il coinvolgimento di più di 200 giovani che, online e in presenza, hanno dato vita a tre focus tematici sui bisogni e hanno permesso di comporre otto squadre operative dalle quali sono nati progetti concreti. Queste idee sono quindi state oggetto di una “social challenge digitale” che, attraverso sempre il protagonismo dei giovani, ha permesso di individuare le priorità.

Dalla social challenge è emersa anche la necessità di dotarsi di uno spazio accogliente per l’orientamento al lavoro, all’impresa, all’associazionismo e al divertimento, oltre al bisogno di servizi trasversali e progetti mirati di accompagnamento al lavoro e all’imprenditoria giovanile. Tutto cià avverrà attraverso il confronto con imprenditori del territorio. Ora il progetto proseguirà grazie all’attivazione di servizi di mentoring, workshop, boot camp, laboratori, consulenze ed eventi per realizzare concretamente le proposte emerse. Sarà possibile già dai prossimi giorni richiedere appuntamenti per mentoring contattando l’Informagiovani del Comune di Forlì tramite mail a informagiovani@comune.forli.fc.it oppure telefonicamente allo 0543 712445. E’ inoltre già possibile segnalare interessi relativi a esperienze di networking tra pari, formazione e lavoro in team, affiancamento e sostegno burocratico per l’avvio d’impresa. contattando tramite mail a fermenti.fo@comune.forli.fc.it oppure telefonicamente al 320 4322934. Per rivedere l’incontro: canale Youtube del Comune di Forlì oppure sulla pagina Facebook di HUB@FO .