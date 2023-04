Giovani, salute e inclusione sociale: sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune e associazioni di volontariato

L’Associazione di promozione sociale "Un'altra storia", l’Associazione Cardiologica Forlivese, l’Associazione Morgagni Malattie Polmonari, la Fondazione Cardiologica Myriam Zito Sacco Forlì e la Lega Italiana Fibrosi Cistica Romagna hanno sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo d’intesa per la promozione di iniziative e progetti interdisciplinari ed interculturali volti alla salvaguardia della salute psico-fisica e alla diffusione del benessere tra i più giovani. Il progetto, illustrato al sindaco Gian Luca Zattini, è stato condiviso con l'assessorato alle Politiche Giovanili ed Educative del Comune di Forlì, con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena e la Consulta Provinciale dei Giovani di Forlì-Cesena.

Per Valentina Vimari, presidente dell’associazione "Un'altra storia", "si tratta di un percorso virtuoso che pone al centro dell’attenzione i nostri ragazzi, volendoli aiutare con iniziative concrete ma condivise, che vadano nella direzione di combattere la dispersione di tempo ed energie. L’obiettivo è la realizzazione di un patto educativo/informativo sui valori della solidarietà, della sussidiarietà, del civismo e del pluralismo culturale, destinato alle nuove generazioni, affinché diventino protagoniste del loro stesso processo di crescita e contribuiscano attivamente al progresso della società in cui vivono".

L’assessora Paola Casara ricorda l’importanza di "fare sistema e creare forme virtuose di stretta collaborazione tra le diverse realtà dell'associazionismo locale, per affrontare le gravi problematiche della società odierna, condizionata da crisi economica, disinformazione, riduzione della coesione sociale, forme di emarginazione e malessere e dare particolare attenzione e informazione ai soggetti più deboli e svantaggiati".

Sull’onda del Protocollo di intesa, è in arrivo il primo evento promosso con la collaborazione di tutte le associazioni firmatarie e la Consulta dei Giovani.

Si chiama "Life style, benessere, salute dell'ambiente: un bel mondo per i giovani" ed è un talk show, in programma il prossimo 28 aprile dalle 18 alle 20, nella Fabbrica delle Candele per entrare in contatto con i giovani sui temi legati agli stili di vita, al benessere psico-fisico, alle positive relazioni interpersonali e sociali e alla conoscenza sulla salute del pianeta.