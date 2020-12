"Giovani, scuola e sport": online il video con la voce dell'Nba Flavio Tranquillo

È disponibile sul sito www.comune.forli.fc.it e canale Youtube del Comune di Forlì il video del progetto "Giovani, scuola e sport: il modello italiano a confronto con quello anglosassone" promosso dall’assessorato alle politiche giovanili. "Il video - spiega l'assessore Paola Casara - è stato messo a disposizione delle scuole di Forlì per alcune settimane e utilizzato da studenti e insegnanti nelle ore di educazione civica e scienze motorie. Si tratta di una iniziativa inedita e dai caratteri innovativi che è stata ideata e realizzata proprio in questo momento particolare per sollecitare riflessioni e confronti in un ambito molto vasto, capace di abbracciare varie discipline con un'attenzione specifica all'educazione civica".

La videointervista con Flavio Tranquillo viene messa a disposizione dell'intera collettività. Il video è stato registrato nella Sala del Consiglio comunale di Forlì, ha durata di circa un'ora e propone come ospite d'eccezione uno dei più apprezzati e affermati giornalisti sportivi del panorama italiano, Tranquillo, da anni voce del basket Nba e autore di numerosi libri, tra i quali l'ultimo "Lo sport di domani".

Insieme a lui, moderati da Stefano Benzoni, sono intervenuti l’Assessore Paola Casara e Mario Santarelli, insegnante forlivese di scienze motorie e formatore nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro. "L'occasione di rivolgermi ai giovani e di aprire un confronto con persone in prima linea su temi così importanti - ha sottolineato Tranquillo - è una grande opportunità dal punto di vista educativo, sportivo e anche per il valore etico e per formare cittadini responsabili. Penso che sia necessario interrogarsi, specialmente in un momento come questo, su dove vorremmo andare e come vorremmo andarci e, in questo senso, il paragone con il caso anglosassone è un ulteriore stimolo". Un video bello, interessante e denso di contenuti: www.comune.forli.fc.it .