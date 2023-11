Giovani, tra sogni nel cassetto e l'idea di fare impresa: va in scena Star-T Hub

Giovedì, dalle 18 alle 20.30, va in scena in Corso della Repubblica 77 "Star-T Hub", l’evento annuale, a ingresso libero, del progetto "Hub@Fo" promosso dal Comune di Forlì per sostenere le e i giovani che vogliono sviluppare la propria idea d’impresa, di associazione e in generale di sviluppo professionale autonomo."Hub@Fo", avviato da ormai 2 anni, è oggi una community di giovani, partner ed esperti che sostengono progetti d’impresa, associativi e molto altro. Non a caso il motto dell’hub è "Sognare il tuo futuro è una cosa seria" incitando i giovani a non lasciare i propri sogni nel cassetto e ad approfittare di "Hub@Fo" per costruire il proprio futuro professionale.

L’appuntamento Star-T Hub, organizzato dalla stessa community di giovani dell’hub, ha l’obiettivo di ingaggiare nuovi giovani, conoscersi e far conoscere le diverse opportunità gratuite a cui i giovani possono partecipare in modo creativo, seguendo le tante iniziative programmate ma anche co-progettando con esperti e tutor un percorso personalizzato sul proprio progetto. Le attività, sempre gratuite, di "Hub@Fo" spaziano infatti dalla consulenza e coaching per costruire un progetto sostenibile, al mentoring affiancato da imprenditori di settore. Dai workshop e laboratori esperienziali per acquisire strumenti tecnici e soft skills, a gruppi di networking per scambiare strategie e contatti con imprese locali davanti a un caffè o un aperitivo. Senza tralasciare eventi e attività innovative che gli stessi giovani e associazioni possono organizzare in autonomia.

Per diffondere tutto questo, i giovani organizzatori di Star-T Hub hanno ideato momenti fortemente ispiratori, per far sentire tutti non semplici ascoltatori ma veri protagonisti dello spazio, dove trovare sempre ascolto e proposte concrete per tirar fuori i propri sogni dal cassetto e farli davvero funzionare. Durante l’evento, i partecipanti potranno conoscere i Grandi Progetti a Forlì dedicati ai giovani con Paola Casara assessore del Comune di Forlì, Carlo Battistini presidente della Camera di Commercio, Emanuele Menegatti presidente del Consiglio di Campus di Forlì. A seguire si dialogherà intorno alle sfide e passioni del fare impresa con 3 giovani imprenditori di successo come Sara Brunelli, Alex Maurizi e Gian Marco Boschi. Davanti ad un aperitivo, potranno poi confrontarsi sul loro progetto con esperti e imprese coinvolti dai Partner. La conclusione è affidata al piacere di un breve ma intenso live di 3 giovani grandi promesse della musica forlivese, Sara Olivoni, Sofia Iacco e Anna Sbaragli, che ci canteranno il brano dei loro sogni.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto “"Hub@Fo" dei giovani cammina: incontri opportunità” promosso dall’assessorato alle politiche giovanili e all’impresa del Comune di Forlì, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna e gestito, per l’ambito imprenditorialità giovanile, dal Comune di Forlì e dall’Agenzia di formazione Techne Forlì-Cesena, in collaborazione con oltre 25 Partner pubblici e privati tra i quali Associazioni di categoria e imprese del territorio, Camera di Commercio, Campus di Forlì, Centro per l’Impiego, Centri di aggregazione e Associazioni giovanili, Agenzia regionale Art-Er, Laboratorio Aperto Forlì, Enti di formazione. Per informazioni rivolgersi ai giovani facilitatori di Hub@Fo, contattando Rebecca o Francesco via instagram @hub.forli, via whatsapp 320 432 2934 oppure via email fermenti.fo@comune.forli.fc.it