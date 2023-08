Giovani speaker a bordo di una vecchia Ape anni '70: il Tour Alluvionato arriva a Santa Sofia

Giovedì 24 agosto farà tappa a Santa Sofia Radio Immaginaria, una vecchia Ape anni '70 trasformata in radio itinerante da un gruppo di giovani. Quella di Santa Sofia è una delle tappe del Tour Alluvionato, ideato per incontrare le ragazze e i ragazzi tra 10 e 22 anni che a maggio sono stati colpiti dall'alluvione e raccogliere storie, idee, sogni e progetti. A Santa Sofia, i ragazzi sono invitati a portare la loro testimonianza e raccontare i loro progetti nella giornata di giovedì, in piazza Matteotti: la diretta radio inizia alle 16, ma l'appuntamento è a partire dalle 15, per conoscersi e rompere il ghiaccio.

Si tratta di una stimolante occasione per i giovani, che potranno cogliere l'occasione per raccontarsi, ragazzi santasofiesi ma non solo: l'invito, infatti, è esteso anche ai comuni limitrofi come Galeata, Civitella, Premilcuore, Bagno di Romagna. Ognuno di potrà raccontare come ha vissuto i giorni dell'alluvione, trasmettere le proprie emozioni e i desideri per il futuro, L'appuntamento è in piazza Matteotti alle ore 15, sarà facile fare amicizia con i giovani speaker di Radio Immaginaria,