Giovani, un incontro per conoscere i progetti di Servizio Civile Regionale del Comune di Forlì

C’è ancora tempo per presentare la propria candidatura per partecipare ad un progetto di Servizio Civile Regionale 2023 (il bando scade alle ore 23.59 del 23 luglio). Per chi fosse interessato a conoscere i progetti disponibili sul territorio di Forlì, può partecipare all’incontro che si terrà giovedì alle ore 16.00 nella Sala Arancio, in Via G. Saffi 18. In tale occasione potrà incontrare gli Operatori che accompagneranno i giovani nella loro esperienza, approfondire le attività che si realizzeranno nelle diverse sedi ed ascoltare le testimonianze di altri volontari.

Il Comune di Forlì propone due progetti: “A scuola per l'inclusione” e “Romagna in rete”. Il progetto "A scuola per l'inclusione", in co-progettazione con VolontaRomagna e Fism – Federazione Italiana Scuole Materne, mette a disposizione 21 posti a Forlì, di cui 2 posti riservati a giovani con bassa scolarizzazione. L’iniziativa, della durata di 9 mesi, con avvio il 2 ottobre 2023, si propone di migliorare l'integrazione dei minori vulnerabili nel contesto della scuola dell’infanzia e primaria, attraverso lo sviluppo delle loro competenze e autonomie, sostenendo il benessere nel contesto della scuola.

Il progetto "Romagna in rete", in co-progettazione con Consorzio di Solidarietà Sociale Forlì – Cesena, Arci Servizio Civile Aps - Cesena, VolontaRomagna e Azienda Usl della Romagna, mette a disposizione 17 posti (9 a Forlì, 6 a Cesena e 2 a Ravenna), di cui 1 posto riservato a giovani con bassa scolarizzazione. L’iniziativa, della durata di 11 mesi, con avvio l’1 settembre 2023, si propone di potenziare i servizi di accompagnamento socio-sanitari e di orientamento formativo e lavorativo, di giovani e adulti, italiani e stranieri, anche in condizioni di svantaggio sociale e promuovere occasioni di socializzazione e scambio interculturale. Per la partecipazione all’incontro e per richieste di chiarimenti, inviare una mail a volontariatocivile@comune.forli.fc.it o telefonare allo 0543 712804. Per ulteriori informazioni, i progetti sono consultabili nella homepage del sito www.comune.forli.fc.it .