Giovani, usi temporanei e comunità energetiche: si anima il confronto sulle vallate

Territorio a misura di giovani, usi temporanei dello spazio, comunità energetiche: temi complessi, ma strettamente connessi alla nostra vita quotidiana e al futuro delle nostre comunità. Sono i tre temi affrontati nelle ultime settimane dal processo partecipativo “Rin9rà: Rigenerazione Inclusività Naturalità Rivitalizzazione Accessibilità: 9 territori per 1 futuro condiviso!" promosso dall’Unione Romagna Forlivese per coinvolgere le comunità nella definizione di una strategia di sviluppo sostenibile. Un percorso di cui è necessario rievocare brevemente le radici e le tappe svolte fino ad oggi. Il processo partecipativo, che ha mosso i suoi primi passi a febbraio, nasceva da una visione ambiziosa: coinvolgere le comunità di ben nove comuni, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio, nella definizione di una strategia per rigenerare il territorio in maniera sostenibile.

Un obiettivo che si concretizzava nell’accompagnamento alla redazione di un Piano Urbanistico condiviso e intercomunale. Il progetto, dopo esser risultato vincitore del bando regionale dedicato alla partecipazione, Legge regionale 15/18, ha conosciuto una lunga fase puntuale e pervasiva di ascolto dei territori. Un confronto su temi tecnici mai disgiunto dalle osservazioni, visioni e aspirazioni delle comunità che sono state raccolte attraverso la somministrazione di un questionario. Proprio le 1174 risposte all’indagine hanno rappresentato la base di partenza per la discussione. Il questionario, diversificato per tre diverse fasce d’età, over 30, under 30 e under 16, ha permesso di indagare criticità, opportunità, vocazioni e aspirazioni dei nove territori. L’alta qualità delle risposte ha permesso di individuare i temi - territorio a misura di giovani, usi temporanei e comunità energetiche - da discutere con maggiore attenzione. Si sono così tenuti tre workshop di confronto nei territori di Santa Sofia, Rocca San Casciano e Tredozio negli ultimi tre venerdì di ottobre.

Per quanto riguarda i più giovani il confronto ha preso avvio da un dato del questionario: per quanto molto apprezzato il territorio dei nove comuni viene percepito non “a misura di giovani” dal 70% degli under 30 e dal 66% degli over 30. Tra le possibili soluzioni esplorate gli usi temporanei, che possano rilanciare e attivare il protagonismo giovanile, i collegamenti, digitali e fisici, che permettano di esplorare senza sentirsi “isolati” sono stati temi chiave del confronto. La tematica relativa all’occupazione temporanea di spazi per utilizzi nuovi o con modalità inaspettate e diverse dal solito ha occupato anche il secondo incontro come tattica per affrontare criticità, come lo spopolamento, o offrire nuove opportunità. Molto partecipato e ricco di spunti anche il terzo, e ultimo, workshop dedicato allo sviluppo delle comunità energetiche. Oltre a molte indicazioni tecnico-progettuali il confronto ha permesso di fare luce anche su alcuni dati sistematici da acquisire e inserire nel nuovo PUG per facilitare la costituzione di nuove Comunità Energetiche.