Giovanna Federica, un viaggio da 100 al Classico: "L'insegnamento più grande? Le parole sono potentissime, a partire dal dialogo e dal confronto"

Tra i centisti del Liceo Classico Morgagni c'è anche Giovanna Federica Pirone. Si descrive come "una ragazza curiosa e, mio malgrado ma anche per fortuna, perfezionista. Quello che mi fa stare bene nel tempo libero è la musica - suono il pianoforte - e la corsa - adoro gli effetti benefici delle endorfine. Mi piace anche cucinare ed esplorare nuovi sapori, anche se non sono niente in confronto al vero cuoco che è mio papà"

Rifarebbe la scelta del Classico?

"Sì, è una scelta di cui non potrei mai pentirmi. Sono molto grata allo studio del latino e del greco, perché - attraverso un po’ di fatica giornaliera - mi ha regalato la possibilità di esplorare la stessa lingua italiana, e quindi di ‘saper pensare’ nel senso di riuscire a riconoscere le mie emozioni, dare loro un nome, e accettarle, sia che siano negative, sia positive; ma soprattutto, il Classico mi ha dato spirito critico, e quindi anche autonomia di pensiero".

Qual è stato il suo rapporto col 'Morgagni'?

"Mi sono sempre impegnata, anche nel biennio con il Covid, nonostante le videolezioni e la distanza. Cercavo di dare il mio meglio passo dopo passo, non solo per iniziativa personale, ma anche e soprattutto grazie ad alcuni prof che mi hanno trasmesso la loro passione, e non uno sterile insegnamento filologico o nozionistico. Ogni filosofo, artista, letterato, e persino legge fisica (nonostante il programma ridotto nelle materie scientifiche) mi ha offerto una lente diversa attraverso cui comprendere la realtà. Basta leggere alcuni passi del De ira di Seneca per capire quanto sia attuale il pensiero degli autori delle lingue ‘morte’, che in realtà sono più vive che mai in chiunque abbia la fortuna di leggerle".

Maturità col massimo dei voti. E' un risultato che ha richiesto molti sacrifici?

"Certo non è un risultato che si raggiunge senza sacrifici. La costanza è stata la chiave, durante tutti e cinque gli anni. Naturalmente non ho rinunciato a tutto per la scuola, ma ho cercato un equilibrio di settimana in settimana, in base al καιρός (ovvero la particolare circostanza di ogni singolo giorno, concetto di Isocrate) . Naturalmente non ci sono sempre riuscita..."

L'insegnamento più grande che ha ricevuto?

"Penso che la summa di tutti gli insegnamenti ricevuti in questi anni sia che le parole sono potentissime, a partire dal dialogo e dal confronto con altri, fino alle parole che diciamo a noi stessi ogni giorno. Sono entrata al Classico come una ragazza timida e insicura, ne sono uscita come ancora timida ma meno insicura, grazie alle parole che ho imparato a ripetermi ogni giorno, sempre e comunque, anche nelle avversità".

Cosa ha provato l'ultimo giorno che è scesa dai gradini del Liceo?

"Ho osservato me stessa scendere quei gradini, come dietro a un vetro protettivo dalle emozioni. Ci sono voluti due giorni perché realizzassi che era veramente finito tutto, e allora ho provato una grande commozione e felicità2.

Si apre un nuovo capitolo: cosa scriverà?

"Per ora cerco di mantenere il contatto con il mio hic et nunc, il qui e ora, cercando di capire quale sia la strada più adatta a me. Sono ancora indecisa, ma mi guida una frase bellissima con cui la magnifica professoressa Chiadini ci ha lasciato l’ultimo giorno di scuola: “Se segui la tua stella non puoi fallire a glorioso porto”, rivolta dal maestro Brunetto Latini al suo allievo Dante nel XV canto dell’Inferno. Devo solo capire quale sia la mia vera stella".